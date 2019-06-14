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14 июня 2019, пятница, 08:51 24
Финансы 2019-06-14T09:12:09+03:00
Українські Новини
Украина разместила еврооблигации на миллиард евро

Украина разместила еврооблигации на миллиард евро

Евро. Фото: pixabay
Евро. Фото: pixabay

Украина разместила еврооблигации на 1 млрд евро.

Об этом сообщила министр финансов Оксана Маркарова в соцсети Facebook, передают Українські Новини.

"Украина вернулась на рынок в евро после 15-летней паузы. Это стратегическое размещение для Украины, учитывая европейскую интеграцию, увеличение экспорта в ЕС и существенное увеличение inflows and outflows именно в евро", - написала она.

Ценные бумаги выпущены под ставку 6,75% годовых.

Как сообщали Українські Новини Украина начала road show еврооблигаций 10 июня. С учетом рыночных условий, после этого Украина осуществит выпуск облигаций внешнего государственного займа с семилетним сроком обращения по правилу 144А / Положению S, деноминированных в евро.

Министерство финансов 16 мая погасило первый выпуск облигаций внешнего государственного займа под гарантии США. Общая сумма платежа составила более 1 млрд долларов.

В марте 2019 года Украина доразместила 10-летние еврооблигации на 350 млн долларов, после того, как выплатила купон по евробондам на 444,4 млн долларов.

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