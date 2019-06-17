У Києві вдруге за день шукали вибухівку в метро

Комунальне підприємство "Київський метрополітен" закрив станцію "Печерська" через повідомлення про мінування.

Про це йдеться в повідомленні КП, передають Українські Новини.

"Станція "Печерська" закрита на вхід і вихід. Надійшов анонімний дзвінок про мінування", - сказано в ньому.

Інформація про відновлення роботи станції буде оприлюднена одразу після завершення перевірки.

У понеділок вранці метрополітен перевіряв станцію "Олімпійська" після повідомлення про мінування, однак вибухонебезпечних предметів виявлено не було.

Станом на 14:30 станцію "Печерська" відкрито на вхід і вихід. Перевірку закінчено. Вибухонебезпечних предметів не виявлено.

Як повідомляли Українські Новини, 10 червня київський метрополітен закрив станції "Театральна", "Теремки" та "Золоті ворота" через повідомлення про мінування, вибухівка виявлена не була.

Раніше чоловік перевозив гранати у столичній підземці.