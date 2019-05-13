подписаться на рассылку
26.2 26.55
29.1 29.8
˟
13 мая 2019, понедельник, 19:43 66
Силовые структуры 2019-05-13T19:43:47+03:00
Українські Новини
Мужчина перевозил гранаты в столичной подземке

Мужчина перевозил гранаты в столичной подземке

Гранаты в метро.
Гранаты в метро.

Полиция метрополитена задержала мужчину с гранатами на станции метро "Вокзальная" в Киеве.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы полиции Киева, передают Українські Новини.

В сообщении сказано, что правоохранители в вестибюле станции метро "Вокзальная" заметили подозрительного мужчину, который заметно нервничал.

Полицейские пригласили его в комнату полиции и во время досмотра обнаружили в его сумке две гранаты Ф-1 и три запала к ним.

Боеприпасы изъяли и направили на экспертизу.

Задержанным оказался 21-летний уроженец Черкасской области, который раньше не имел проблем с законом.

Полицейские следственного отдела управления полиции метрополитена начали уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса.

Задержанному грозит до семи лет лишения свободы.

Как сообщали Українські Новини, в Харькове в авто бросили гранату.

Ранее под Киевом в авто на скорости 150 км/час взорвалась граната, водитель погиб.

До этого в Харьковской области мужчина напился с матерью, показал ей гранату и подорвал дом.

Больше новостей о: Оружие Задержание Граната Киевский метрополитен

Архив
Новости
От латте лучше отказаться: Супрун рассказала о вреде и пользе кофе 20:59
В школьном туалете под Житомиром распылили газ: 13 учеников госпитализированы 20:47
Дорис Дэй. Скриншот видео Dayniac4324
Умерла известная американская певица и актриса Дорис Дэй 20:28
Цены на автогаз в Украине подскочили 20:15
Депутат Куприй предлагает Раде провести инаугурацию 26 мая, но людей призвал требовать другую дату 19:57
больше новостей
Жена принца Гарри отмечает первый День матери: опубликовано новое фото первенца Маркл 18:42
Видео дня: в ВСУ показали, как "захватывают" судна в открытом море 18:22
Крабы выбросились на берег. Фото: Фейсбук/Дмитрий Ревун
Под Одессой на берег моря выбросило десятки крабов 19:52
Сегодня День матери: происхождение и традиции праздника 06:15
Украинцы в России призвали Порошенко отменить награждение орденом "прокремлевского" деятеля 16:58
больше новостей
"Нефтегаз" повышает с июня цену на газ для населения на 400 гривен 17:24 Документ
Сегодня Зеленского будут судить за нарушение по ведению предвыборной агитации 08:27
Лукашенко потребовал, чтобы Россия выплатила компенсацию за грязную нефть 22:28
При снижении избирательного барьера в парламент попадут 8-9 партий, – Карасев 16:50
Украинцы в России призвали Порошенко отменить награждение орденом "прокремлевского" деятеля 16:58
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok