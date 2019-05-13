Мужчина перевозил гранаты в столичной подземке

Полиция метрополитена задержала мужчину с гранатами на станции метро "Вокзальная" в Киеве.\r\nОб этом говорится в сообщении пресс-службы полиции Киева, передают Українські Новини.\r\nВ сообщении сказано, что правоохранители в вестибюле станции метро "Вокзальная" заметили подозрительного мужчину, который заметно нервничал.\r\nПолицейские пригласили его в комнату полиции и во время досмотра обнаружили в его сумке две гранаты Ф-1 и три запала к ним.\r\nБоеприпасы изъяли и направили на экспертизу.\r\nЗадержанным оказался 21-летний уроженец Черкасской области, который раньше не имел проблем с законом.\r\nПолицейские следственного отдела управления полиции метрополитена начали уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса.\r\nЗадержанному грозит до семи лет лишения свободы.\r\nКак сообщали Українські Новини, в Харькове в авто бросили гранату.\r\nРанее под Киевом в авто на скорости 150 км\/час взорвалась граната, водитель погиб.\r\nДо этого в Харьковской области мужчина напился с матерью, показал ей гранату и подорвал дом.