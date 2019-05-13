Мужчина перевозил гранаты в столичной подземке

Полиция метрополитена задержала мужчину с гранатами на станции метро "Вокзальная" в Киеве.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы полиции Киева, передают Українські Новини.

В сообщении сказано, что правоохранители в вестибюле станции метро "Вокзальная" заметили подозрительного мужчину, который заметно нервничал.

Полицейские пригласили его в комнату полиции и во время досмотра обнаружили в его сумке две гранаты Ф-1 и три запала к ним.

Боеприпасы изъяли и направили на экспертизу.

Задержанным оказался 21-летний уроженец Черкасской области, который раньше не имел проблем с законом.

Полицейские следственного отдела управления полиции метрополитена начали уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса.

Задержанному грозит до семи лет лишения свободы.

Как сообщали Українські Новини, в Харькове в авто бросили гранату.

Ранее под Киевом в авто на скорости 150 км/час взорвалась граната, водитель погиб.

До этого в Харьковской области мужчина напился с матерью, показал ей гранату и подорвал дом.