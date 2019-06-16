Дефлімпійська збірна України з футболу обіграла Німеччину і стала чемпіоном Європи

У грецькій Іракліоні з 2 по 15 червня відбувся чемпіонат Європи з футболу серед з порушеннями слуху. У фіналі чемпіонату Європи з футболу для спортсменів з вадами слуху збірна України з рахунком 2:0 обіграла збірну Німеччини. Про це повідомляє Національний комітет спорту інвалідів України. У турнірі взяли участь 16 збірних, які були розбиті на чотири групи.

Українці виграли свій квартет. Спочатку вони переграли команду Англії (3:1), потім здобули перемогу над Францією (2:0), а в заключному турі виявилися сильнішими шведів (2:0).

В плей-офф українці обіграли команду Росії (2:1) і Ірландії (1:0), а у фінальному поєдинку переграли Німеччини (2:0).

Також можна подивитися відео фінального матчу:

А також молодіжна збірна України з футболу виграла Чемпіонат світу.

Раніше молодіжна збірна України вперше вийшла у фінал Чемпіонату світу.

У матчі четвертого туру групового етапу кваліфікації чемпіонату Європи-2020 Україна провела зустріч з Люксембургом. Закінчився поєдинок перемогою Української команди з рахунком 1:0.

З'явилося яскраве відео голу перемоги України над Люксембургом.