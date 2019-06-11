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11 июня 2019, вторник, 21:30 79
Политика 2019-06-11T21:37:16+03:00
Українські Новини
Историческое достижение: молодежная сборная Украины впервые вышла в финал Чемпионата мира

Историческое достижение: молодежная сборная Украины впервые вышла в финал Чемпионата мира

Молодежная сборная Украины одержала победу над командой из Италии в полуфинале Чемпионата мира по футболу среди команд до 20 лет. Матч завершился со счетом 1: 0.

Победный гол украинцы забили на 65-й минуте: прострел Ефима Конопли с правого фланга точным ударом завершил Сергей Булеца, выше "BBC-Украина".

Этот гол стал для него уже третьим на мировом первенстве, которое проходит в Польше.

За удаления Дениса Попова, последние минуты поединка украинцы доигрывали в меньшинстве, но все же смогли удержать победный результат.

Победа над итальянцами обеспечила украинцам место в финале чемпионата, где они сойдутся с победителем матча Эквадор - Южная Корея.

Для украинской молодежки это историческое достижение: до этого "сине-желтым" еще никогда не удавалось сделать в мировом первенстве так далеко.

Перед началом матча сборной Украины и Италии были единственными командами, не потерпели ни одного поражения на чемпионате.

Украина-Италия. Фото: fifa.comУкраина-Италия. Фото: fifa.com

На групповом этапе мирового первенства украинская молодежка обыграла сборные США (2: 1) и Катара (1: 0), а также сыграла вничью со сборной Нигерии.

В 1/8 финала Украина со счетом 4: 1 переиграла сборную Панамы, в 1/4 - Колумбию, матч завершился со счетом 1: 0.

Финал чемпионата мира среди команд до 20 лет состоится в субботу, 15 июня.

Как сообщали Українські Новини, в матче четвертого тура группового этапа квалификации чемпионата Европы-2020 Украина провела встречу с Люксембургом. Закончился поединок победой Украинской команды со счетом 1:0.

Ранее сборная Украины сыграла вничью со сборной Португали.

 

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