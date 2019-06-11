Историческое достижение: молодежная сборная Украины впервые вышла в финал Чемпионата мира

Молодежная сборная Украины одержала победу над командой из Италии в полуфинале Чемпионата мира по футболу среди команд до 20 лет. Матч завершился со счетом 1: 0.\r\nПобедный гол украинцы забили на 65-й минуте: прострел Ефима Конопли с правого фланга точным ударом завершил Сергей Булеца, выше "BBC-Украина".\r\nЭтот гол стал для него уже третьим на мировом первенстве, которое проходит в Польше.\r\nЗа удаления Дениса Попова, последние минуты поединка украинцы доигрывали в меньшинстве, но все же смогли удержать победный результат.\r\nПобеда над итальянцами обеспечила украинцам место в финале чемпионата, где они сойдутся с победителем матча Эквадор - Южная Корея.\r\n\r\nДля украинской молодежки это историческое достижение: до этого "сине-желтым" еще никогда не удавалось сделать в мировом первенстве так далеко.\r\nПеред началом матча сборной Украины и Италии были единственными командами, не потерпели ни одного поражения на чемпионате.\r\nУкраина-Италия. Фото: fifa.com\r\nНа групповом этапе мирового первенства украинская молодежка обыграла сборные США (2: 1) и Катара (1: 0), а также сыграла вничью со сборной Нигерии.\r\nВ 1\/8 финала Украина со счетом 4: 1 переиграла сборную Панамы, в 1\/4 - Колумбию, матч завершился со счетом 1: 0.\r\nФинал чемпионата мира среди команд до 20 лет состоится в субботу, 15 июня.\r\nhttps:\/\/www.youtube.com\/watch?v=HUFwHT-SvrI" frameborder="0" allowfullscreen>\r\nКак сообщали Українські Новини, в матче четвертого тура группового этапа квалификации чемпионата Европы-2020 Украина провела встречу с Люксембургом. Закончился поединок победой Украинской команды со счетом 1:0.\r\nРанее сборная Украины сыграла вничью со сборной Португали.\r\n