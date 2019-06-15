Видео дня: Молодежная сборная Украины по футболу выиграла Чемпионат мира

Юниорская сборная Украины обыграла юниорскую сборную Южной Кореи со счетом 3:1 в матче за золото молодежного Чемпионата мира-2019, сообщают Українські Новини.

Также появились яркие видео голов, опубликованные "Апострофом".

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Так, уже на 5-й минуте матча в ворота украинцев был назначен пенальти, который корейцы реализовали.

Однако затем дважды отличился Владислав Супряга из киевского "Динамо" - в первом и втором тайме, забив голы.

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Точку в матче поставил также игрок "Динамо" Георгий Цитаишвили после фантастического сольного прохода на 60 метров со своей половины поля.

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Украинец Андрей Лунин из мадридского "Реала" был признан лучшим вратарем чемпионата. Лучшим игроком стал кореец Ли Куан Ин из "Валенсии".

Сборная Украины после победы.

Украинская сборная старше 16-летнего возраста впервые побеждает в турнире такого уровня. В последний раз украинские футболисты 18-20 летнего возраста были чемпионами мира в далеком 1977 году и олимпийскими чемпионами в 1988 году в составе сборной СССР.

Как сообщали Українські Новини, молодежная сборная Украины впервые вышла в финал Чемпионата мира.

В матче четвертого тура группового этапа квалификации чемпионата Европы-2020 Украина провела встречу с Люксембургом. Закончился поединок победой Украинской команды со счетом 1:0.

Появилось яркое видео гола победы Украины над Люксембургом.