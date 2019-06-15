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15 июня 2019, суббота, 21:20 372
Спорт 2019-06-15T21:49:03+03:00
Українські Новини
Видео дня: Молодежная сборная Украины по футболу выиграла Чемпионат мира

Видео дня: Молодежная сборная Украины по футболу выиграла Чемпионат мира

Юниорская сборная Украины обыграла юниорскую сборную Южной Кореи со счетом 3:1 в матче за золото молодежного Чемпионата мира-2019, сообщают Українські Новини.

Также появились яркие видео голов, опубликованные "Апострофом".

Так, уже на 5-й минуте матча в ворота украинцев был назначен пенальти, который корейцы реализовали.

Однако затем дважды отличился Владислав Супряга из киевского "Динамо" - в первом и втором тайме, забив голы.

Точку в матче поставил также игрок "Динамо" Георгий Цитаишвили после фантастического сольного прохода на 60 метров со своей половины поля.

Украинец Андрей Лунин из мадридского "Реала" был признан лучшим вратарем чемпионата. Лучшим игроком стал кореец Ли Куан Ин из "Валенсии".

Сборная Украины после победы.Сборная Украины после победы.

Украинская сборная старше 16-летнего возраста впервые побеждает в турнире такого уровня. В последний раз украинские футболисты 18-20 летнего возраста были чемпионами мира в далеком 1977 году и олимпийскими чемпионами в 1988 году в составе сборной СССР.

Как сообщали Українські Новини, молодежная сборная Украины впервые вышла в финал Чемпионата мира.

В матче четвертого тура группового этапа квалификации чемпионата Европы-2020 Украина провела встречу с Люксембургом. Закончился поединок победой Украинской команды со счетом 1:0.

Появилось яркое видео гола победы Украины над Люксембургом.

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Сборная Украины после победы.
Видео дня: Молодежная сборная Украины по футболу выиграла Чемпионат мира 21:20
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