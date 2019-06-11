Украина обыграла Люксембург во Львове: видео гола

В матче четвертого тура группового этапа квалификации чемпионата Европы-2020 Украина провела встречу с Люксембургом. Закончился поединок победой Украинской команды со счетом 1:0.

На 6-й минуте Яремчук открыл счет, ассистировал ему Малиновский.

Сборная Украины продолжает лидировать в группе В с 10 очками после четырех матчей.

Как сообщали Українські Новини, сборная Украины сыграла вничью со сборной Португали.

Кроме того, отборочный футбольный матч к Евро-2020 между Люксембургом и Национальной командой Украины закончился со счетом 2-1.