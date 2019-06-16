В ЄС заявили про готовність працювати з новим урядом Молдови

Єврокомісар з питань європейської політики сусідства і переговорів із розширення Йоганнес Ган привітавши мирну передачу влади в Молдові та пообіцяв підтримку новому уряду ЄС.

Про це йдеться в повідомленні Єврокомісії за підсумками розмови Йоганнеса Хана з прем'єром Молдови Майєю Санду, повідомляє "Європейська правда".

"Комісар вітає мирну передачу влади і ті кроки прем'єр-міністра Санду, які вона вже зробила для початку здійснення програми реформ уряду. Він також високо оцінив намір прем'єр-міністра просувати найбільш термінові реформи, в тому числі ті, які раніше обговорювалися з ЄС", - йдеться в повідомленні.

Комісар Хан також наголосив на готовності Європейського Союзу працювати з новим молдавським урядом.

"Влада Молдови одразу отримає допомогу і підтримку ЄС, як тільки почнуть роботу на благо громадян, яка сприятиме верховенству закону і забезпечувати плюралізм думок у ЗМІ", - йдеться в повідомленні Єврокомісії.

І Хан, і Санду також підтвердили взаємну прихильність зміцненню і послідовному здійсненню угоди про асоціацію Молдови та ЄС.

14 червня Демпартія Молдови заявила про те, що відмовляється від влади, щоб країна могла вийти з політичної кризи.

Новий уряд країни визнали ключові держави ЄС, а також Росія.

Нагадаємо, голова Демократичної партії і до недавнього часу "тіньовий господар" Молдови Влад Плахотнюк терміново залишив країну одразу після оголошення про відставку колишнього уряду після блокування невідомими будівель держустанов.

Раніше РНБО України провів термінове засідання через ситуацію в Молдові.