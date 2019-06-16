підписатися на розсилку
26.2 26.55
29.2 29.95
˟
16 червня 2019, неділя, 13:52 20
Європа 2019-06-16T14:45:02+03:00
Українські Новини
В ЄС заявили про готовність працювати з новим урядом Молдови

В ЄС заявили про готовність працювати з новим урядом Молдови

Єврокомісар з питань європейської політики сусідства і переговорів із розширення Йоганнес Ган привітавши мирну передачу влади в Молдові та пообіцяв підтримку новому уряду ЄС.

Про це йдеться в повідомленні Єврокомісії за підсумками розмови Йоганнеса Хана з прем'єром Молдови Майєю Санду, повідомляє "Європейська правда".

"Комісар вітає мирну передачу влади і ті кроки прем'єр-міністра Санду, які вона вже зробила для початку здійснення програми реформ уряду. Він також високо оцінив намір прем'єр-міністра просувати найбільш термінові реформи, в тому числі ті, які раніше обговорювалися з ЄС", - йдеться в повідомленні.

Комісар Хан також наголосив на готовності Європейського Союзу працювати з новим молдавським урядом.

"Влада Молдови одразу отримає допомогу і підтримку ЄС, як тільки почнуть роботу на благо громадян, яка сприятиме верховенству закону і забезпечувати плюралізм думок у ЗМІ", - йдеться в повідомленні Єврокомісії.

І Хан, і Санду також підтвердили взаємну прихильність зміцненню і послідовному здійсненню угоди про асоціацію Молдови та ЄС.

14 червня Демпартія Молдови заявила про те, що відмовляється від влади, щоб країна могла вийти з політичної кризи.

Новий уряд країни визнали ключові держави ЄС, а також Росія.

Нагадаємо, голова Демократичної партії і до недавнього часу "тіньовий господар" Молдови Влад Плахотнюк терміново залишив країну одразу після оголошення про відставку колишнього уряду після блокування невідомими будівель держустанов.

Раніше РНБО України провів термінове засідання через ситуацію в Молдові.

Більше новин про: Молдова Євросоюз Політична криза

Архів
Новини
У Гаазі завершилися слухання за позовом України проти РФ 14:52
У Львові азербайджанець насмерть збив жінку на переході 14:36
В Нотр-Дамі провели першу месу після руйнівної пожежі 14:12
В ЄС заявили про готовність працювати з новим урядом Молдови 13:52
Співачка Maruv втекла з прес-конференції після питання про Крим 13:34
більше новин
Різке подорожчання одного з найпопулярніших літніх овочів спровокувала спека 17:59
Порошенко перебуває під держохороною довічно, - Управління держохорони 14:04 Документ
"Метінвест" побудує кисневий комплекс у Маріуполі 17:14
Уряд зробив всі кадрові призначення, необхідні для запуску реформи енергоринку 18:35
Зеленський призначив в. о. голови Одеської обладміністрації 12:42
більше новин
Сексистська, на думку британців, реклама молочної суміші Aptamil. Фото: Aptamil
У Британії заборонили сексизм у рекламі: список шкідливих стереотипів за версією англійців 16:02
Порошенко перебуває під держохороною довічно, - Управління держохорони 14:04 Документ
Спека в Києві викликала критичне забруднення повітря: найнебезпечніші райони 16:04
Відео дня: Членкиня команди Порошенка Федина заявила, що "НАТО, ЄС, томос і армію можна намазати на хліб" 18:27
Збірна України після перемоги.
Відео дня: Молодіжна збірна України з футболу виграла Чемпіонат світу 21:19
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok