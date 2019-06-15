Кризис в Молдове: лидер бывшей правящей партии и олигарх убежали из страны

Председатель Демократической партии и до недавнего времени "теневой хозяин" Молдовы Влад Плахотнюк срочно покинул страну сразу после объявления об отставке бывшего правительства после блокирования неизвестными зданий госучреждений.

Официальное подтверждение срочного выезда олигарха за границу ночью обнародовала пресс-служба Демпартии, пишет Европейская правда.

"В связи со спекуляциями в прессе о так называемом исчезновения лидера Демократической партии Молдовы, мы сообщаем, что господин Влад Плахотнюк выехал на несколько дней в страну, к своей семье. Призываем избегать спекуляций и непроверенной информации", - говорится на сайте партии. Это сообщение было опубликовано около 1-30 ночи.

Стоит отметить, что поздно вечером 14 июня сразу после объявления об отставке предыдущего правительства из аэропорта Кишинева вилетело пять чартерных самолетов. Молдавские СМИ предполагали, что на одном из них страну покинул Влад Плахотнюк.

Известно, что один из чартеров направлялся в Москву - по данным СМИ, в нем Молдову покинул еще один олигарх и лидер партии своего имени Илан Шор. Еще два самолета направлялись в Украину - Жуляны и Одессу. Впрочем, подтверждений, куда именно вылетел Плахотнюк, до сих пор нет. Не исключено, что олигарх выбрал именно Украину - Плахотнюк ранее имел общие бизнес-проекты с экс-президентом Петром Порошенко.

Ранее, 14 июня заместитель председателя Демпартии Владимир Чеботарь сообщил, что все правительство Павла Филипа в полном составе уходит в отставку. "С сегодняшнего дня премьер-министр и министры уходят в отставку. Это сигнал, что Демпартия не держится за власть", — заявил он.

Новая премьер-министр Молдовы Майя Санду заявила, что лидер Демпартии, олигарх Владимир Плахотнюк ответит за свои действия по закону.

Напомним, СНБО Украины провел срочное заседание из-за ситуации в Молдове.

Конституционный суд Молдовы издал в субботу, 8 июня, постановление о роспуске парламента.

Ранее в Молдове хотели отменить должность президента.