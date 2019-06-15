подписаться на рассылку
26.2 26.55
29.2 29.95
˟
  • Главная
  • Новости
  • Мир
  • Кризис в Молдове: лидер бывшей правящей партии и олигарх убежали из страны
15 июня 2019, суббота, 10:44 107
Мир 2019-06-15T10:44:17+03:00
Українські Новини
Кризис в Молдове: лидер бывшей правящей партии и олигарх убежали из страны

Кризис в Молдове: лидер бывшей правящей партии и олигарх убежали из страны

Молдова. Фото: ru.sputnik.md
Молдова. Фото: ru.sputnik.md

Председатель Демократической партии и до недавнего времени "теневой хозяин" Молдовы Влад Плахотнюк срочно покинул страну сразу после объявления об отставке бывшего правительства после блокирования неизвестными зданий госучреждений. 

Официальное подтверждение срочного выезда олигарха за границу ночью обнародовала пресс-служба Демпартии, пишет Европейская правда. 

"В связи со спекуляциями в прессе о так называемом исчезновения лидера Демократической партии Молдовы, мы сообщаем, что господин Влад Плахотнюк выехал на несколько дней в страну, к своей семье. Призываем избегать спекуляций и непроверенной информации", - говорится на сайте партии. Это сообщение было опубликовано около 1-30 ночи.

Стоит отметить, что поздно вечером 14 июня сразу после объявления об отставке предыдущего правительства из аэропорта Кишинева вилетело пять чартерных самолетов. Молдавские СМИ предполагали, что на одном из них страну покинул Влад Плахотнюк.

Известно, что один из чартеров направлялся в Москву - по данным СМИ, в нем Молдову покинул еще один олигарх и лидер партии своего имени Илан Шор. Еще два самолета направлялись в Украину - Жуляны и Одессу. Впрочем, подтверждений, куда именно вылетел Плахотнюк, до сих пор нет. Не исключено, что олигарх выбрал именно Украину - Плахотнюк ранее имел общие бизнес-проекты с экс-президентом Петром Порошенко.

Ранее, 14 июня заместитель председателя Демпартии Владимир Чеботарь сообщил, что все правительство Павла Филипа в полном составе уходит в отставку. "С сегодняшнего дня премьер-министр и министры уходят в отставку. Это сигнал, что Демпартия не держится за власть", — заявил он.

Новая премьер-министр Молдовы Майя Санду заявила, что лидер Демпартии, олигарх Владимир Плахотнюк ответит за свои действия по закону.

Напомним, СНБО Украины провел срочное заседание из-за ситуации в Молдове.

Конституционный суд Молдовы издал в субботу, 8 июня, постановление о роспуске парламента.

Ранее в Молдове хотели отменить должность президента.

Больше новостей о: Молдова Политический кризис Олигарх Плахотнюк Отставка правительства

Архив
Новости
В Донецкой области на шахте произошел обвал, есть погибший 11:14
Кризис в Молдове: лидер бывшей правящей партии и олигарх убежали из страны 10:44
Ночью под Киевом сгорели десять маршруток "Богдан" 10:13
ДТП с полицейским авто. Фото: Информатор.
В Киеве полицейский Prius во время погони протаранил Ford: пострадал патрульный 09:44
Не вызывают аллергию: Супрун разрушила популярные мифы о тополином пухе и котах 09:15
больше новостей
Аномальную жару разбавят грозы: синоптик дала прогноз на Троицкие выходные и неделю 06:00 Карта
Гривна рухнула до понедельника: официальный курс валют на выходные 05:55
На Киев надвигается гроза 16:56
Команды не стрелять в ответ на обстрелы боевиков на Донбассе не было, - Генштаб 16:51
Гройсман выступил против введения 2-палатного парламента 23:55
больше новостей
Среди избивавших Вадима Макарюка был кандидат в депутаты от "Нацкорпуса", – журналист 18:40
Аномальную жару разбавят грозы: синоптик дала прогноз на Троицкие выходные и неделю 06:00 Карта
Наталья Баласинович. Скриншот видео youtube.com/АПУ
Кандидат в депутаты от "Европейской солидарности" Порошенко обматерила полицейскую 10:53
Год назад Омелян подписал меморандум о сотрудничестве с Нyperloop 08:19
Видео дня: Член команды Порошенко Федина заявила, что "НАТО, ЕС, томос и армию можно намазать на хлеб" 18:27
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok