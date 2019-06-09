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09 июня 2019, воскресенье, 10:45 174
Мир 2019-06-09T11:30:09+03:00
Українські Новини
В Кишиневе неизвестные заблокировали госучреждения

В Кишиневе неизвестные заблокировали госучреждения

Блокировка госучреждений в Молдове. Фото: newsmaker
Блокировка госучреждений в Молдове. Фото: newsmaker

После того, как Конституционный суд (КС) Молдавии издал в субботу, 8 июня, постановление о роспуске парламента страны, в Кишиневе неизвестные лица в вечером заблокировали здания ряда государственных учреждений.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на молдавское издание NewsMaker.

Неизвестные лица заблокировали, в частности, здания правительства, министерства внутренних дел, Генпрокуратуры, министерства финансов, министерства сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды, а также других учреждений.

У входа в эти здания установлены палатки. Некоторые из блокировщиков агрессивно настроены против журналистов. Полиции у зданий не было.

В комментарии изданию источник, настаивая на анонимности, отметил, что все госучреждения "берут под охрану, и туда могут не пустить новых назначенцев" (членов нового правительства - ред).

Ранее в субботу пророссийская Партия социалистов Молдовы (ПСРМ) и проевропейский блок ACUM подписали соглашение о коалиции, по которому разделили должности спикера парламента и главы правительства, а также избрали премьер-министром лидера проевропейской партии "Действие и солидарность" (PAS) Майю Санду.

После того, как депутаты избрали руководство парламента, появилось срочное решение Конституционного суда, который признал избрание неконституционным, как и еще не принятые парламентом законы и постановления.

Еще до этого КС опубликовал решение, в котором сказано, что любой акт, принятый 8 июня в парламенте, будет недействительным.

Депутаты также приняли декларацию о признании Молдовы захваченным государством. В ней говорится об аннулировании смешанной избирательной системы и выражения вотума недоверия Конституционному суду.

Блокировка госучреждений в Молдове. Фото: newsmakerБлокировка госучреждений в Молдове. Фото: newsmaker

Напомним, ранее в Молдове хотят отменить должность президента.

Молдова в прошлом году попросила ООН обсудить вопрос о полном выводе войск РФ из Приднестровья.

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