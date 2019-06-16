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16 червня 2019, неділя, 11:15 11 Документ
Політика 2019-06-16T12:15:01+03:00
Українські Новини
Філарет уже розіслав запрошення на "Собор УПЦ КП"

Філарет уже розіслав запрошення на "Собор УПЦ КП"

Почесний патріарх Філарет, який відмовився від Томосу і збирає собор для відновлення УПЦ КП, вже почав розсилати запрошення єпископам.

Копію запрошення, які Філарет розсилає єпископам ПЦУ, опублікувало видання Cerkvarium.

Філарет планує 20 червня провести у Володимирському соборі м. Києва т.з. "Помісний Собор УПЦ КП" та переглянути рішення Помісного Собору УПЦ КП від 15.12.2018, які відкрили шлях до об’єднання розділених православних у Єдину Православну Церкву України, наслідком чого стало отримання Томоса про автокефалію та визнання з боку Вселенського патріархату.

Почесний патріарх Філарет лишився незадоволений цим і вирішив відродити УПЦ КП, а себе зробити не почесним, а діючим патріархом.

На т.з. "Помісний Собор УПЦ КП" Філарет скликає столичне духовенство, а тих, хто не прийде лякає позбавити парафії. У ПЦУ вже заявили, що у разі проведення т.з. "Помісного Собору УПЦ КП" усі його учасники отримають відповідне канонічне та юридичне покарання.

Документ: cеrkvarium.orgДокумент: cеrkvarium.org

Як повідомляли Українські Новини, Філарет провів зустріч з представниками Вселенського патріархату.

Раніше Епіфаній розповів про приниження і ультиматуми від Філарета.

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