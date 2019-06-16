Філарет уже розіслав запрошення на "Собор УПЦ КП"

Почесний патріарх Філарет, який відмовився від Томосу і збирає собор для відновлення УПЦ КП, вже почав розсилати запрошення єпископам.\r\nКопію запрошення, які Філарет розсилає єпископам ПЦУ, опублікувало видання Cerkvarium.\r\nФіларет планує 20 червня провести у Володимирському соборі м. Києва т.з. "Помісний Собор УПЦ КП" та переглянути рішення Помісного Собору УПЦ КП від 15.12.2018, які відкрили шлях до об’єднання розділених православних у Єдину Православну Церкву України, наслідком чого стало отримання Томоса про автокефалію та визнання з боку Вселенського патріархату.\r\nПочесний патріарх Філарет лишився незадоволений цим і вирішив відродити УПЦ КП, а себе зробити не почесним, а діючим патріархом.\r\nНа т.з. "Помісний Собор УПЦ КП" Філарет скликає столичне духовенство, а тих, хто не прийде лякає позбавити парафії. У ПЦУ вже заявили, що у разі проведення т.з. "Помісного Собору УПЦ КП" усі його учасники отримають відповідне канонічне та юридичне покарання.\r\nДокумент: cеrkvarium.org\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Філарет провів зустріч з представниками Вселенського патріархату.\r\nРаніше Епіфаній розповів про приниження і ультиматуми від Філарета.