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16 мая 2019, четверг, 14:34 1250
Общество 2019-05-16T14:34:16+03:00
Українські Новини
Епифаний рассказал об ультиматумах и унижениях со стороны Филарета

Епифаний рассказал об ультиматумах и унижениях со стороны Филарета

Предстоятель Православной церкви Украины (в каноническом единстве со Вселенским патриархатом, ПЦУ), Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний заявил, что со стороны почетного патриарха Филарета чувствовал некоторое унижение как предстоятеля церкви из-за давления и требований, несовместимые с уставом и томосом.

Об этом Епифаний рассказал в интервью "ВВС-Украина", комментируя нарекания Филарета, что он не прислушивается к мнению и не общается с ним.

"В целом я не игнорировал его мнению, я часто с ним общался и общаюсь. Но нужно понять формат общения. Нужно понять различие между советами и ультиматумами. Общаясь с почетным патриархом Филаретом я неоднократно ему это подчеркивал - я готов прислушиваться к его советам. Ибо действительно у него есть большой опыт руководства церковью более полувека. Но я не готов выполнять определенные ультиматумы, я законно избранный на Объединительном соборе предстоятель. Единолично я не имею права менять то, что было принято коллегиально собором. Поэтому я прислушался, я общался, но все это время в определенной степени было даже некоторое унижение меня как предстоятеля церкви из-за давления и требования, несовместимые с уставом и томосом", - сказал Епифаний.

Среди разногласий с Филаретом Епифаний назвал желание ухода от старых советских традиций.

"После избрания я много говорил о необходимости реформирования и ухода от старых советских традиций, но это не было воспринято им как нормальное явление", - сказал он.

Также предстоятель ПЦУ отметил, что ради мира и единства делал и впредь будет делать все зависящее от него, чтобы все было хорошо.

Напомним, патриарх Филарет обвинил Епифания в том, что им управляют другие силы и пожаловался, что он его избегает.

Тем временем Минкультуры заявляет, что заявления о якобы возобновлении деятельности в Украине такого религиозного объединения как УПЦ КП не соответствуют действительности.

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