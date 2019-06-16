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16 червня 2019, неділя, 10:03 7
Життя 2019-06-16T11:00:02+03:00
Українські Новини
Сьогодні в Україні вперше відзначається день батька - Google підготував веселий дудл

Сьогодні в Україні вперше відзначається день батька - Google підготував веселий дудл

День батька. Скріншот Google
День батька. Скріншот Google

Сьогодні в Україні вперше відзначається День батька.

В честь свята Google підготував спеціальний дудл з селезнем і малими каченятами.

Третя неділя червня - саме в цей день встановлений указом Президента №274/2019 від 18.05.2019 року для святкування Дня Батька.

Головною метою святкування Дня Батька в Україні є забезпечення сприятливих умов для всебічного розвитку сім'ї як основи суспільства через підвищення статусу чоловіка до батька у виховному процесі дітей

У проекті указу Кабміну зазначалося, що День батька засновується з метою створення сприятливих умов для зміцнення інституту сім'ї як основи суспільства і визнання на державному рівні ролі батька у вихованні дітей.

У пояснювальній записці до проекту зазначалося, що День батька стає міжнародним святом, його відзначають у країнах Європи і США.

Раніше в Україні святкували День батька в низці регіонів України за ініціативою громадськості, зокрема в Івано-Франківській, Рівненській, Львівській, Одеській, Київській, Донецькій областях.

День батька. Скріншот Google День батька. Скріншот Google

Як повідомляли Українські Новини, починаючи з 2019 року кожне третю неділю червня в Україні буде святкуватися День батька.

Раніше в Україні відсвяткували День Матері.

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