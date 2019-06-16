Сьогодні в Україні вперше відзначається день батька - Google підготував веселий дудл

Сьогодні в Україні вперше відзначається День батька.\r\nВ честь свята Google підготував спеціальний дудл з селезнем і малими каченятами.\r\nТретя неділя червня - саме в цей день встановлений указом Президента №274\/2019 від 18.05.2019 року для святкування Дня Батька.\r\nГоловною метою святкування Дня Батька в Україні є забезпечення сприятливих умов для всебічного розвитку сім'ї як основи суспільства через підвищення статусу чоловіка до батька у виховному процесі дітей\r\nУ проекті указу Кабміну зазначалося, що День батька засновується з метою створення сприятливих умов для зміцнення інституту сім'ї як основи суспільства і визнання на державному рівні ролі батька у вихованні дітей.\r\nУ пояснювальній записці до проекту зазначалося, що День батька стає міжнародним святом, його відзначають у країнах Європи і США.\r\nРаніше в Україні святкували День батька в низці регіонів України за ініціативою громадськості, зокрема в Івано-Франківській, Рівненській, Львівській, Одеській, Київській, Донецькій областях.\r\n\r\n\r\nДень батька. Скріншот Google \r\nЯк повідомляли Українські Новини, починаючи з 2019 року кожне третю неділю червня в Україні буде святкуватися День батька.\r\nРаніше в Україні відсвяткували День Матері.