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15 червня 2019, субота, 13:53 21
Силові структури 2019-06-15T13:56:41+03:00
Українські Новини
Торгував військовими квитками: В Одеській області на хабарі затримали заступника начальника військкомату

Торгував військовими квитками: В Одеській області на хабарі затримали заступника начальника військкомату

Хабар. Фото: ssu.gov.ua
Хабар. Фото: ssu.gov.ua

В Одеській області на хабарі затримали заступника начальника районного військкомату.

Про це повідомили у прес-центрі Служби безпеки України.

"Оперативники спецслужби встановили, що чиновник налагодив механізм одержання неправомірної вигоди від призовників за видачу військового квитка про непридатність до проходження служби нібито за станом здоров'я. Правоохоронці затримали зловмисника поблизу військкомату під час отримання чергового хабара у розмірі тисячі доларів США", – йдеться в повідомленні.

Зараз вирішується питання про повідомлення затриманому про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України та обрання міри запобіжного заходу.

Хабар. Фото: ssu.gov.uaХабар. Фото: ssu.gov.ua

Як повідомляли Українські Новини, начальника  ДФС в Херсонській області і Криму спіймали на хабарі в 20 тис. гривень.

Інспектор ДФС обіцяв "не помітити" неоформлених працівників за 15 тис. гривень під Хмельницьким

Раніше в Сумської області суддю затримали підозрою в отриманні $4 тис. хабара.

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