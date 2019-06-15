Торгував військовими квитками: В Одеській області на хабарі затримали заступника начальника військкомату

В Одеській області на хабарі затримали заступника начальника районного військкомату.

Про це повідомили у прес-центрі Служби безпеки України.

"Оперативники спецслужби встановили, що чиновник налагодив механізм одержання неправомірної вигоди від призовників за видачу військового квитка про непридатність до проходження служби нібито за станом здоров'я. Правоохоронці затримали зловмисника поблизу військкомату під час отримання чергового хабара у розмірі тисячі доларів США", – йдеться в повідомленні.

Зараз вирішується питання про повідомлення затриманому про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України та обрання міри запобіжного заходу.

Хабар. Фото: ssu.gov.ua

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