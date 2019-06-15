В Одеській області на хабарі затримали заступника начальника районного військкомату.\r\nПро це повідомили у прес-центрі Служби безпеки України.\r\n"Оперативники спецслужби встановили, що чиновник налагодив механізм одержання неправомірної вигоди від призовників за видачу військового квитка про непридатність до проходження служби нібито за станом здоров'я. Правоохоронці затримали зловмисника поблизу військкомату під час отримання чергового хабара у розмірі тисячі доларів США", – йдеться в повідомленні.\r\nЗараз вирішується питання про повідомлення затриманому про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України та обрання міри запобіжного заходу.\r\nХабар. Фото: ssu.gov.ua\r\nЯк повідомляли Українські Новини, начальника ДФС в Херсонській області і Криму спіймали на хабарі в 20 тис. гривень.\r\nІнспектор ДФС обіцяв "не помітити" неоформлених працівників за 15 тис. гривень під Хмельницьким\r\nРаніше в Сумської області суддю затримали підозрою в отриманні $4 тис. хабара.