В Сумской области судью задержали по подозрению в получении $4 тыс. взятки

Детективы Национального бюро под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры задержали судью Хозяйственного суда Сумской области по подозрению в получении взятки в размере 4 тыс. долларов.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы НАБУ, передают Українськi Новини.

Согласно сообщению, судья попросила и получила деньги в обмен на принятие решения по хозяйственному делу в интересах предпринимателя, который обратился в суд из-за нарушения прав одним из сельских советов Сумской области в земельном вопросе.

На данный момент решается вопрос об уведомлении судьи о подозрении по ч. 3 ст. 368 (получение взятки) Уголовного кодекса.

Как сообщали Українськi Новини, в Запорожье судью подозревают во взяточничестве за оправдание директора крупной компании.

Ранее судья Малиновского райсуда Одессы попалась на получении $2,5 тыс. взятки.