Инспектор ГФС обещал "не заметить" неоформленных работников за 15 тыс. гривен под Хмельницким

Сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) задержали в Хмельницкой области главного инспектора Государственной фискальной службы за вымогательство взятки в размере 15 тыс. гривен.\r\nОб этом говорится в сообщении ГБР, передают Українські Новини.\r\n"Главный инспектор-ревизор требовал и получил 15 тыс. гривен от предпринимателя за неналожение на него штрафных санкций и непривлечение к ответственности за нарушение требований трудового законодательства, в частности использование труда неоформленных работников. Отметим, что за каждого неоформленного работника на работодателя могут наложить штраф в более 125 тыс. гривен", - говорится в нем.\r\n\r\nИнспектор был задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.\r\n\r\nРешается вопрос о сообщение задержанному о подозрении в получении неправомерной выгоды должностным лицом (ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины).\r\n\r\nВ случае доказательства вины, главному ревизору-инспектору грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности на срок до 3 лет.\r\nВзятка. Фото: ГБР\r\nКак сообщали Українські Новини, депутат Черкасского облсовета попался на взятке $140 тыс. Ранее таможенники попались на взятке в 1,6 тыс. долларов в Житомирской области.\r\nТакже под Запорожьем прокурор получил $10 тыс. взятки от предпринимателя.