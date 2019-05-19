Инспектор ГФС обещал "не заметить" неоформленных работников за 15 тыс. гривен под Хмельницким

Сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) задержали в Хмельницкой области главного инспектора Государственной фискальной службы за вымогательство взятки в размере 15 тыс. гривен.

Об этом говорится в сообщении ГБР, передают Українські Новини.

"Главный инспектор-ревизор требовал и получил 15 тыс. гривен от предпринимателя за неналожение на него штрафных санкций и непривлечение к ответственности за нарушение требований трудового законодательства, в частности использование труда неоформленных работников. Отметим, что за каждого неоформленного работника на работодателя могут наложить штраф в более 125 тыс. гривен", - говорится в нем.

Инспектор был задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Решается вопрос о сообщение задержанному о подозрении в получении неправомерной выгоды должностным лицом (ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины).

В случае доказательства вины, главному ревизору-инспектору грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности на срок до 3 лет.

Взятка. Фото: ГБР

Как сообщали Українські Новини, депутат Черкасского облсовета попался на взятке $140 тыс. Ранее таможенники попались на взятке в 1,6 тыс. долларов в Житомирской области.

Также под Запорожьем прокурор получил $10 тыс. взятки от предпринимателя.