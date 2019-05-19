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19 мая 2019, воскресенье, 12:44 361
Силовые структуры 2019-05-19T12:45:46+03:00
Українські Новини
Инспектор ГФС обещал "не заметить" неоформленных работников за 15 тыс. гривен под Хмельницким

Инспектор ГФС обещал "не заметить" неоформленных работников за 15 тыс. гривен под Хмельницким

Взятка.
Взятка.

Сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) задержали в Хмельницкой области главного инспектора Государственной фискальной службы за вымогательство взятки в размере 15 тыс. гривен.

Об этом говорится в сообщении ГБР, передают Українські Новини.

"Главный инспектор-ревизор требовал и получил 15 тыс. гривен от предпринимателя за неналожение на него штрафных санкций и непривлечение к ответственности за нарушение требований трудового законодательства, в частности использование труда неоформленных работников. Отметим, что за каждого неоформленного работника на работодателя могут наложить штраф в более 125 тыс. гривен", - говорится в нем.

Инспектор был задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Решается вопрос о сообщение задержанному о подозрении в получении неправомерной выгоды должностным лицом (ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины).

В случае доказательства вины, главному ревизору-инспектору грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности на срок до 3 лет.

Взятка. Фото: ГБРВзятка. Фото: ГБР

Как сообщали Українські Новини, депутат Черкасского облсовета попался на взятке $140 тыс. Ранее таможенники попались на взятке в 1,6 тыс. долларов в Житомирской области.

Также под Запорожьем прокурор получил $10 тыс. взятки от предпринимателя.

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