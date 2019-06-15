Почесний патріарх Філарет, який відмовився від Томосу і збирає собор для відновлення УПЦ КП, заявив, що п'ятий президент України Петро Порошенко втручався в обрання предстоятеля Православної церкви Україну (ПЦУ), щоб її очолив митрополит Вінницький Симеон.

Про це він розповів в інтерв'ю виданню "Главком".

"Наскільки мені відомо, він хотів, щоб предстоятелем був не Епіфаній, а митрополит Вінницький Симеон", - розповів патріарх.

"Коли архієреї голосували у другому турі фактично за двох кандидатів, то за Єпіфанія проголосували 36 єпископів, а за Симеона - 28. Так хто ці 28? 2 - московських, 13 - з УАПЦ, а 13 архієреїв - з Київського патріархату. Чому ці архієреї голосували за кандидата з Московського патріархату? Тому що Порошенко провів роботу", - додав він.

Патріарх підтвердив, що перед Об'єднавчим собором з Єпіфанієм були певні домовленості щодо подвійного управління церквою. Філарет повинен був залишатися почесним патріархом і займатися внутрішніми справами, а митрополит Епіфаній - представляти церкву ззовні.

"Справа в тому, що про це ми говорили з колишнім президентом у присутності Єпіфанія ще перед Собором. І президент мені сказав: "Ось ви будете керувати церквою, як і керуєте, а Епіфаній представляти церкву ззовні", - розповів він.

Філарет також повідомив, що ходили чутки про підкуп єпископів, але сам він не був свідком цього, тому не може стверджувати напевно.

"Я чув про те, що комусь із архієреїв платили по 20 тис. дол. Але правда це чи ні - я стверджувати не можу", - підкреслив Філарет.

Філарет заявив, що Порошенко припинив з ним всі стосунки після того, як закінчив їздити по єпархіях з Томосом. За його словами, також ніхто з Адміністрації тодішнього президента з тих пір з ним не спілкувався. "Вони поводяться так, ніби мене не існує ...", - сказав Філарет.

Нагадаємо, Філарет не визнає Томос і хоче відродити Київський патріархат.

ПЦУ назвав собор Філарета "зборами невизначеною групи неуповноважених осіб".

Раніше Епіфаній розповів про ультиматуми і приниження з боку Філарета.