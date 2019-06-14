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14 июня 2019, пятница, 15:00 135
Политика 2019-06-14T15:01:20+03:00
Українські Новини
ПЦУ назвал собор Филарета "собранием неопределенной группы неуполномоченных лиц"

ПЦУ назвал собор Филарета "собранием неопределенной группы неуполномоченных лиц"

Проведение собора ликвидированного Киевского патриархата, который решил созвать патриарх Филарет, чтобы официально возобновить деятельность Украинской православной церкви Киевского патриархата, будет означать церковное разделение со всеми каноническими и юридическими последствиями.

Об этом говорится в заявлении пресс-службы Киевской Митрополии УПЦ (ПЦУ), обнародованном на официальном сайте ПЦУ 14 июня.

"Самовольное и неуставное проведение собрания неопределенной группы неуполномоченных лиц с присвоением этому собранию названия "Собора" означает церковное разделение и отделение организаторов и участников таких собраний от Православной Церкви Украины со всеми каноническими и юридическими последствиями", - заявили в церкви.

В ПЦУ напомнили, что Украинская православная церковь Киевского патриархата как отдельное религиозное объединение прекратила свою деятельность путем объединения и присоединения к образованной единой Поместной Православной Церкви Украины.

Как сообщали Українські Новини, Филарет встретился с представителями Вселенского патриархата.

Ранее Епифаний рассказал об ультиматумах и унижениях со стороны Филарета.

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