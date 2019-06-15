Криза в Молдові: лідер колишньої правлячої партії і олігарх втекли з країни

Голова Демократичної партії і до недавнього часу "тіньовий господар" Молдови Влад Плахотнюк терміново покинув країну відразу після оголошення про відставку колишнього уряду після блокування невідомими будівель держустанов.

Офіційне підтвердження термінового виїзду олігарха за кордон вночі оприлюднила прес-служба Демпартії, пише Європейська правда.

"У зв'язку з спекуляціями в пресі про так зване зникнення лідера Демократичної партії Молдови, ми повідомляємо, що пан Влад Плахотнюк виїхав на кілька днів у країну, до своєї родини. Ми закликаємо уникати спекуляцій та неперевіреної інформації", - говориться на сайті партії. Це повідомлення було оприлюднено близько 1:30 ночі.

Варто зазначити, що пізно ввечері 14 червня відразу після оголошення про відставку попереднього уряду з аеропорту Кишенева вилетіло п’ять чартерних літаків. Молдовські ЗМІ припускали, що на одному з них країну покинув Влад Плахотнюк.

Відомо, що один з чартерів прямував у Москву – за даними ЗМІ, у ньому Молдову покинув ще один олігарх та лідер партії свого імені Ілан Шор. Ще два літаки прямували в Україну – у Жуляни та в Одесу. Втім, підтверджень, куди саме вилетів Плахотнюк, досі немає. Не виключено, що олігарх обрав саме Україну – Плахотнюк раніше мав спільні бізнес-проєкти із експрезидентом Петром Порошенком.

Нагадаємо, 14 червня заступник голови Демпартії Володимир Чеботар повідомив, що весь уряд Павла Філіпа в повному складі йде у відставку. "З сьогоднішнього дня прем'єр-міністр і міністри йдуть у відставку. Це сигнал, що Демпартія не тримається за владу", — заявив він.

Нова прем'єр-міністр Молдови Майя Санду заявила, що лідер Демпартії, олігарх Володимир Плахотнюк відповість за свої дії за законом.

Нагадаємо, РНБО України провів термінове засідання через ситуацію в Молдові.

Конституційний суд Молдови видав у суботу, 8 червня, постанову про розпуск парламенту.

Раніше в Молдові хотіли скасувати посаду президента.