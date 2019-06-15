Готівкові долар і євро за тиждень впали більш ніж на 20 копійок

З 7 по 14 червня курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків знизився на 22,48 коп. до 26,5983 UAH\/USD, курс купівлі знизився на 19,61 коп. до 26,2754 UAH\/USD.\r\nПро це повідомляє BIN.ua, передають Українські Новини.\r\nСередній курс купівлі євро знизився на 14,18 коп. до 29,5365 UAH\/EUR, курс продажу знизився на 20,30 коп. до 30,0530 UAH\/EUR.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nКурси готівкової іноземної валюти:\r\n\r\n\r\n\r\n \r\nДолар США\r\nЄвро\r\nРосійський рубль (10)\r\n\r\n\r\n \r\nКупівля\r\nПродаж\r\nКупівля\r\nПродаж\r\nКупівля\r\nПродаж\r\n\r\n\r\nСередній курс на 7 червня\r\n26,2754\r\n26,5983\r\n29,5365\r\n30,0530\r\n3,6800\r\n4,1500\r\n\r\n\r\nПорівняно з 31 травня\r\n-0,1961\r\n-0,2248\r\n-0,1418\r\n-0,2030\r\n0,0400\r\n-0,0500\r\n\r\n\r\n\r\nВикористано дані компанії BIN.ua, надані Українським Новинам.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, грівної на міжбанку стабілізувалася після різких стрибків.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nТим часом у НБУ заявили, що затримка фінансування Міжнародного валютного фонду посилює вразливість економіки України.\r\nПеред Троїцькими вихідними долар і євро "просіли".