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15 червня 2019, субота, 08:15 6
Фінанси 2019-06-15T08:24:47+03:00
Українські Новини
Готівкові долар і євро за тиждень впали більш ніж на 20 копійок

Готівкові долар і євро за тиждень впали більш ніж на 20 копійок

З 7 по 14 червня курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків знизився на 22,48 коп. до 26,5983 UAH/USD, курс купівлі знизився на 19,61 коп. до 26,2754 UAH/USD.

Про це повідомляє BIN.ua, передають Українські Новини.

Середній курс купівлі євро знизився на 14,18 коп. до 29,5365 UAH/EUR, курс продажу знизився на 20,30 коп. до 30,0530 UAH/EUR.

Курси готівкової іноземної валюти:

  Долар США Євро Російський рубль (10)
  Купівля Продаж Купівля Продаж Купівля Продаж
Середній курс на 7 червня 26,2754 26,5983 29,5365 30,0530 3,6800 4,1500
Порівняно з 31 травня -0,1961 -0,2248 -0,1418 -0,2030 0,0400 -0,0500
Використано дані компанії BIN.ua, надані Українським Новинам.

Як повідомляли Українські Новини, грівної на міжбанку стабілізувалася після різких стрибків.

Тим часом у НБУ заявили, що затримка фінансування Міжнародного валютного фонду посилює вразливість економіки України.

Перед Троїцькими вихідними долар і євро "просіли".

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