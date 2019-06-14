Літній чоловік, дві жінки і дитина потрапили під потужний обстріл у своєму будинку під Донецьком

Троє дорослих і дитину госпіталізовано через мінометний обстріл Мар'їнки в Донецькій області.\r\nПро це йдеться в повідомленні прес-служби Національної поліції, передають Українські Новини.\r\nМінометний обстріл почався близько 5:00.\r\nВранці до чергової частини Мар'їнського відділення поліції надійшло повідомлення про те, що в результаті обстрілу житлових кварталів Мар'їнки пошкоджено приватні будинки і є поранені серед цивільного населення.\r\n\r\nНа місце події виїхала слідчо-оперативна група і керівництво поліції.\r\nПравоохоронці задокументували пошкодження трьох житлових будинків по вулицям Шевченка і Героїв Чорнобиля.\r\n\r\nПо вулиці Шевченка в будинку проживає велика родина з 7 осіб, 4 з них отримали поранення різного ступеня тяжкості.\r\n\r\n86-річного дідуся, 57-річну та 30-річну жінок, а також 9-річну дитину госпіталізували до лікарні.\r\nУ важкому стані перебуває дідусь.\r\nДитина отримала легку контузію.\r\n\r\nЗараз на місці події працюють правоохоронці.\r\nЗа фактом порушено кримінальну провадження за ст. 258 (терористичний акт).\r\n\r\n\r\nМісце обстрілу в Мар'їнці.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, український військовий отримав бойову травму під ворожими обстрілами. Також бойовики поранили українського військового і 28 раз обстріляли позиції ВСУ.\r\nТим часом Генштаб заявив, що не було команди не стріляти у відповідь на обстріл бойовиків на Донбасі.