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14 червня 2019, пʼятниця, 18:59 10
Події 2019-06-14T19:30:02+03:00
Українські Новини
Літній чоловік, дві жінки і дитина потрапили під потужний обстріл у своєму будинку під Донецьком

Літній чоловік, дві жінки і дитина потрапили під потужний обстріл у своєму будинку під Донецьком

Місце обстрілу в Мар'їнці.
Місце обстрілу в Мар'їнці.

Троє дорослих і дитину госпіталізовано через мінометний обстріл Мар'їнки в Донецькій області.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Національної поліції, передають Українські Новини.

Мінометний обстріл почався близько 5:00.

Вранці до чергової частини Мар'їнського відділення поліції надійшло повідомлення про те, що в результаті обстрілу житлових кварталів Мар'їнки пошкоджено приватні будинки і є поранені серед цивільного населення.

На місце події виїхала слідчо-оперативна група і керівництво поліції.

Правоохоронці задокументували пошкодження трьох житлових будинків по вулицям Шевченка і Героїв Чорнобиля.

По вулиці Шевченка в будинку проживає велика родина з 7 осіб, 4 з них отримали поранення різного ступеня тяжкості.

86-річного дідуся, 57-річну та 30-річну жінок, а також 9-річну дитину госпіталізували до лікарні.

У важкому стані перебуває дідусь.

Дитина отримала легку контузію.

Зараз на місці події працюють правоохоронці.

За фактом порушено кримінальну провадження за ст. 258 (терористичний акт).

Місце обстрілу в Марьенке.Місце обстрілу в Мар'їнці.

Як повідомляли Українські Новини, український військовий отримав бойову травму під ворожими обстрілами. Також бойовики поранили українського військового і 28 раз обстріляли позиції ВСУ.

Тим часом Генштаб заявив, що не було команди не стріляти у відповідь на обстріл бойовиків на Донбасі.

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