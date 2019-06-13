Украинский военный получил боевую травму под вражескими обстрелами, - штаб

В то время, как военные ВСУ закрепились на новых позициях в Марьинке, боевики 9 раз обстреляли позиции подразделений операции Объединенных сил (ООС) в четверг, 1 украинский военнослужащий травмирован.\r\nОб этом сообщил на брифинге спикер Министерства обороны Александр Мотузянык, передают Українськi Новини.\r\n"С начала суток враг 9 раз нарушил режим прекращения огня. Вооруженные формирования Российской Федерации обстреливали позиции наших подразделений с применением запрещенной "минскими соглашениями" артиллерии калибра 152 мм, минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - сообщил он.\r\nВ районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 5 обстрелов позиций Объединенных сил: в районе Водяного - из стрелкового оружия; возле Новоселовки Второй - из гранатометов различных систем; вблизи Широкино - из ручного противотанкового гранатомета; вблизи Новотроицкого были задействованы гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы; возле Лебединского применялись крупнокалиберные пулеметы.\r\nВ районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" противник совершил 4 обстрела позиций Объединенных сил: в районе Боровского - из артиллерии калибра 152 мм; возле Луганского - из автоматического гранатомета; вблизи населенного пункта Золотое-4 - из 82 мм минометов, гранатометов различных систем и стрелкового оружия; возле села Зайцево был задействован ручной противотанковый гранатомет.\r\nВследствие вражеских обстрелов один украинский военнослужащий получил боевую травму.\r\nПотери противника уточняются.\r\nКак сообщали Українськi Новини, Генштаб заявил, что не было команды не стрелять в ответ на обстрелы боевиков на Донбассе.\r\nТем временем на Донбассе боевики при обстрелах ранили двух украинских военных.