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13 июня 2019, четверг, 19:53 77
Силовые структуры 2019-06-13T19:54:19+03:00
Українські Новини
Украинский военный получил боевую травму под вражескими обстрелами, - штаб

Украинский военный получил боевую травму под вражескими обстрелами, - штаб

Обстрелы. Фото: Минобороны Украины
Обстрелы. Фото: Минобороны Украины

В то время, как военные ВСУ закрепились на новых позициях в Марьинке, боевики 9 раз обстреляли позиции подразделений операции Объединенных сил (ООС) в четверг, 1 украинский военнослужащий травмирован.

Об этом сообщил на брифинге спикер Министерства обороны Александр Мотузянык, передают Українськi Новини.

"С начала суток враг 9 раз нарушил режим прекращения огня. Вооруженные формирования Российской Федерации обстреливали позиции наших подразделений с применением запрещенной "минскими соглашениями" артиллерии калибра 152 мм, минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - сообщил он.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 5 обстрелов позиций Объединенных сил: в районе Водяного - из стрелкового оружия; возле Новоселовки Второй -  из гранатометов различных систем; вблизи Широкино - из ручного противотанкового гранатомета; вблизи Новотроицкого были задействованы гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы; возле Лебединского применялись крупнокалиберные пулеметы.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" противник совершил 4 обстрела позиций Объединенных сил: в районе Боровского - из артиллерии калибра 152 мм; возле Луганского - из автоматического гранатомета; вблизи населенного пункта Золотое-4 - из 82 мм минометов, гранатометов различных систем и стрелкового оружия; возле села Зайцево был задействован ручной противотанковый гранатомет.

Вследствие вражеских обстрелов один украинский военнослужащий получил боевую травму.

Потери противника уточняются.

Как сообщали Українськi Новини, Генштаб заявил, что не было команды не стрелять в ответ на обстрелы боевиков на Донбассе.

Тем временем на Донбассе боевики при обстрелах ранили двух украинских военных.

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