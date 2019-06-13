Боевики ранили украинского военного и 28 раз обстреляли позиции ВСУ

Боевики 26 раз обстреляли позиции подразделений операции Объединенных сил (ООС) 12 июня, 1 украинский военнослужащий получил ранения.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС, передают Українськi Новини.

"12 июня вооруженные формирования Российской Федерации 28 раз нарушили режим прекращения огня. Из них 3 раза - с применением запрещенных "минскими соглашениями" минометов калибра 120 и 82 мм", - написано в нем.

Боевики стреляли из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия у Водяного, из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем у Авдеевки, из станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберных пулеметов у Марьинки, из автоматических гранатометов вблизи Широкино, из гранатометов различных систем у Новотроицого, а также у Старогнатовки, Лебединского и Талаковки.

Противник открывал огонь из автоматического гранатомета, крупнокалиберного пулемета в районе Попасной, из минометов калибра 120 и 82 мм, стрелкового оружия у Новгородского, из 120-мм миномета, гранатометов различных систем и крупнокалиберного пулемета у Зайцевого, из гранатометов различных систем вблизи населенных пунктов Луганское и Пивденное.

"Вследствие вражеских обстрелов один украинский защитник получил ранения", - подчеркивают военные.

По данным разведки, 12 июня 1 боевик убит, 3 получили ранения.

В четверг противник стрелял 3 раза у Водяного, Боровского и Луганского.

Как сообщали Українські Новини, в зоне ООС военные ранили 10 оккупантов и уничтожили одну единицу военной техники.

Ранее боевики 12 раз обстреляли позиции ООС, 2 военных погибли, еще 4 ранены и 7 травмированы.