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14 червня 2019, пʼятниця, 15:40 39
Життя 2019-06-14T17:30:03+03:00
Українські Новини
Троїцькі вихідні почнуться з спеки до +34 і гроз

Троїцькі вихідні почнуться з спеки до +34 і гроз

У перший день довгих Троїцьких вихідних, 15 червня в Києві мінлива хмарність, вночі без опадів, вдень місцями короткочасний дощ, вдень місцями грози, вітер північний, 5-10 м/с.

Температура повітря вночі +19...+21 градус, вдень +30...+32 градуси.

Про це Українським Новинам повідомив Гідрометеорологічний центр.

На заході України мінлива хмарність, вночі без опадів, вдень місцями короткочасний дощ, гроза, вітер південно-східний, 5-10 м/с.

Температура повітря вночі +14...+21 градус, вдень +26...+32 градуси.

У Карпатах вночі без опадів, вдень місцями короткочасний дощ, температура вночі +12...+17 градусів, вдень +22...+27 градусів.

У Моршині вночі без опадів, вдень місцями короткочасний дощ, температура вночі +16...+18 градусів, вдень +29...+31 градус.

У Трускавці вночі без опадів, вдень місцями короткочасний дощ, температура вночі +16...+18 градусів, вдень +29...+31 градус.

У Сваляві вночі без опадів, вдень місцями короткочасний дощ, температура вночі +15...+17 градусів, вдень +29...+31 градус.

На півночі України мінлива хмарність, вночі без опадів, вдень місцями короткочасний дощ, гроза, вітер північний, 5-10 м/с.

Температура повітря вночі +16...+21 градус, вдень +27...+32 градуси.

У центрі України мінлива хмарність, без опадів, тільки вдень у Вінницькій, Черкаській і Кіровоградській областях місцями короткочасний дощ, гроза, вітер північний, 5-10 м/с.

Температура повітря вночі +15...+21 градус, вдень +27...+33 градуси.

На сході України мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-східний, 5-10 м/с.

Температура повітря вночі +12...+18 градусів, вдень +29...+34 градуси.

На півдні України мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-східний, 5-10 м/с.

Температура повітря вночі +16...+22 градуси, вдень +29...+34 градуси.

У Криму мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +16...+21 градус, вдень +29...+34 градуси.

У Ялті без опадів. Температура вночі +18...+20 градусів, вдень +30...+32 градуси.

14 червня на 9:00 температура води становила в Чорному та Азовському морях +22...+25 градусів, у Дніпрі біля Києва +26 градусів.

Нагадаємо, спекотний фронт з півдня протримається ще кілька днів.

Тим часом, аномальну спеку розбавлять грози: синоптик дала прогноз на Троїцькі вихідні і тиждень.

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