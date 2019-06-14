Головний бухгалтер зберігав удома в Києві арсенал зброї та боєприпасів

Співробітники Національної поліції вилучили арсенал зброї та боєприпасів у Печерському районі Києва, в той час, як ще місяць тому під Києвом був виявлений величезний арсенал для стрільби авіаракетами.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Національної поліції, передають Українські Новини.

"Слідчі Печерського управління поліції під час санкціонованого обшуку в квартирі головного бухгалтера, яка підозрюється у фінансових махінаціях, помітили, що чоловік правопорушниці викинув з вікна сумку на балкон квартири поверхом нижче. В результаті перевірки поліцейські виявили в пакеті гранати, патрони, димові шашки, запали та магазини", - йдеться в ньому.

Зокрема, поліцейські вилучили два корпуси гранати Ф-1, три корпуси гранати РГД-5, чотири запали, три димові шашки, чотири магазини до автоматичного зброї, два магазини до пістолета Макарова та понад 190 патронів.

Розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу, яка передбачає до семи років позбавлення волі.

Як повідомляли Українські Новини, поліція 11 червня вилучила великий арсенал зброї у 45-річного жителя села Сіянці Острозького району Рівненської області.

Раніше в Запоріжжі в квартирі влаштували підпільний цех з переробки зброї в бойову.