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12 июня 2019, среда, 15:40 125
Происшествия 2019-06-12T15:43:06+03:00
Українські Новини
Полиция изъяла крупный арсенал оружия в Ровенской области

Полиция изъяла крупный арсенал оружия в Ровенской области

Полиция 11 июня изъяла крупный арсенал оружия у 45-летнего жителя села Сеянцы Острожского района Ровенской области.

Об этом говорится в сообщении Главного управления Национальной полиции в Ровенской области, передают Українські Новини.

"На Ровенщине полицейские изъяли один из крупнейших в Украине арсенал боеприпасов. Мужчину, во дворе которого находился опасный тайник, задержали", - говорится в нем.

11 июня по полученной управлением уголовного розыска информации оперативники, следователи, кинологи и взрывотехники полиции области при процессуальном руководстве прокуратуры при проведении обыска обнаружили во дворе 45-летнего жителя Острожского района один из крупнейших в Украине склад боеприпасов.

Боеприпасы были закопаны возле дома в селе Сеянцы.

В саду на глубине полтора метра полицейские нашли 109 корпусов гранаты РГД-5, 39 корпусов гранаты Ф1, 126 запалов к гранатам типа УЗРГМ-2, 28 подствольных гранат ВОГ-25, 6 противотанковых гранат РПГ-7М, 29 реактивных противотанковых гранат РПГ-22, 6 реактивных противотанковых гранат РПГ-26, 6 ящиков патронов различного калибра, а именно: 7 000 патронов калибра 7,62 мм и 896 - калибра 9,00 мм.

В рамках досудебного расследования в уголовном производстве по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса полицейские устанавливают происхождение боеприпасов.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до семи лет.

Решается вопрос о сообщении задержанному подозрения в совершении преступления и избрании меры пресечения.

Все изъятое будет направлено для проведения экспертизы, по результатам которой будет приниматься процессуальное решение.

Как сообщали Українські Новини, ранее полиция обнаружила и изъяла арсенал оружия и боеприпасов в гараже в селе Мостки Луганской области.

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