Полиция изъяла крупный арсенал оружия в Ровенской области

Полиция 11 июня изъяла крупный арсенал оружия у 45-летнего жителя села Сеянцы Острожского района Ровенской области.\r\nОб этом говорится в сообщении Главного управления Национальной полиции в Ровенской области, передают Українські Новини.\r\n"На Ровенщине полицейские изъяли один из крупнейших в Украине арсенал боеприпасов. Мужчину, во дворе которого находился опасный тайник, задержали", - говорится в нем.\r\n11 июня по полученной управлением уголовного розыска информации оперативники, следователи, кинологи и взрывотехники полиции области при процессуальном руководстве прокуратуры при проведении обыска обнаружили во дворе 45-летнего жителя Острожского района один из крупнейших в Украине склад боеприпасов.\r\nБоеприпасы были закопаны возле дома в селе Сеянцы.\r\nВ саду на глубине полтора метра полицейские нашли 109 корпусов гранаты РГД-5, 39 корпусов гранаты Ф1, 126 запалов к гранатам типа УЗРГМ-2, 28 подствольных гранат ВОГ-25, 6 противотанковых гранат РПГ-7М, 29 реактивных противотанковых гранат РПГ-22, 6 реактивных противотанковых гранат РПГ-26, 6 ящиков патронов различного калибра, а именно: 7 000 патронов калибра 7,62 мм и 896 - калибра 9,00 мм.\r\nВ рамках досудебного расследования в уголовном производстве по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса полицейские устанавливают происхождение боеприпасов.\r\nСанкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до семи лет.\r\nРешается вопрос о сообщении задержанному подозрения в совершении преступления и избрании меры пресечения.\r\nВсе изъятое будет направлено для проведения экспертизы, по результатам которой будет приниматься процессуальное решение.\r\nКак сообщали Українські Новини, ранее полиция обнаружила и изъяла арсенал оружия и боеприпасов в гараже в селе Мостки Луганской области.