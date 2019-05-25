В Запорожье в квартире устроили подпольный цех по переделке оружия в боевое

Цех по переделке разрешенного оружия в боевое.

Цех по переделке разрешенного оружия в боевое.

Сотрудники Национальной полиции 24 мая обнаружили и ликвидировали подпольных цех по переделке разрешенного оружия в боевое и ремонту огнестрельного оружия в Александровском районе Запорожья.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы управления Нацполиции в области, передают Українськi Новини.

По данным ведомства, цех находился прямо в квартире ранее судимого 43-летнего мужчины по ул. Независимой Украины.

Во время санкционированного обыска правоохранители изъяли оружие с признаками переделки: пистолет Perfecta, пистолет без маркировки, револьвер "Сафари", а также глушитель, 5 запалов и 38 заглушек от гранат Ф-1, 150 грамм пороха.

Кроме того, изъяты магазины для автомата и пистолетов различных моделей, другие комплектующие к оружию, гильзы от патронов различного калибра, прибор для изменения серийных номеров оружия, инструменты для переделки.

Все изъятое направлено на экспертизу в Запорожский научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр.

Подозреваемый задержан, правоохранители намерены просить суд избрать ему меру пресечения.

Ведется досудебное расследование по признакам ч.1 ст.263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).

Цех по переделке разрешенного оружия в боевое.

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