В Запорожье в квартире устроили подпольный цех по переделке оружия в боевое

Сотрудники Национальной полиции 24 мая обнаружили и ликвидировали подпольных цех по переделке разрешенного оружия в боевое и ремонту огнестрельного оружия в Александровском районе Запорожья.\r\nОб этом говорится в сообщении пресс-службы управления Нацполиции в области, передают Українськi Новини.\r\nПо данным ведомства, цех находился прямо в квартире ранее судимого 43-летнего мужчины по ул. Независимой Украины.\r\nВо время санкционированного обыска правоохранители изъяли оружие с признаками переделки: пистолет Perfecta, пистолет без маркировки, револьвер "Сафари", а также глушитель, 5 запалов и 38 заглушек от гранат Ф-1, 150 грамм пороха.\r\nКроме того, изъяты магазины для автомата и пистолетов различных моделей, другие комплектующие к оружию, гильзы от патронов различного калибра, прибор для изменения серийных номеров оружия, инструменты для переделки.\r\nВсе изъятое направлено на экспертизу в Запорожский научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр.\r\nПодозреваемый задержан, правоохранители намерены просить суд избрать ему меру пресечения.\r\nВедется досудебное расследование по признакам ч.1 ст.263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).\r\n\r\n\r\nЦех по переделке разрешенного оружия в боевое.\r\nКак сообщали Українськi Новини, в Кривом Роге подпольно производили тонны взрывчатки и боеприпасов.