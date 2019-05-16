подписаться на рассылку
26.15 26.5
29.05 29.7
˟
16 мая 2019, четверг, 23:38 671
Силовые структуры 2019-05-16T23:44:05+03:00
Українські Новини
Огромный арсенал для стрельбы авиаракетами нашли под Киевом

Огромный арсенал для стрельбы авиаракетами нашли под Киевом

Служба безопасности Украины обнаружила арсенал оборудования для стрельбы авиационными ракетами в селе Новоселки (Киевская область).

Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ, передают Українськi Новини.

"Сотрудники контрразведки Службы безопасности Украины совместно со следователями полиции под процессуальным руководством Киевской местной прокуратуры № 6 обнаружили место незаконного хранения арсенала военного авиационного вооружения", - сказано в нем.

Оперативники спецслужбы установили, что жители столицы хранили в одном из частных домов в селе Новоселки Макаровского района Киевской области военные средства поражения.

Во время санкционированных следственных действий правоохранители изъяли на территории домовладения 6 унифицированных блоков типа УБ-32 для стрельбы неуправляемыми авиационными ракетами С-5, предназначенными для использования на истребителях типа МиГ-21, истребителях-бомбардировщиках типа МиГ-27 и боевых ударных вертолетах типа Ми 24.

По оперативной информации спецслужбы, обнаруженное вооружение фигуранты дела планировали незаконно вывезти в страны Африки для использования в военных конфликтах.

В результате принятых мер правоохранители предупредили реализацию товаров военного назначения в страны, против которых действуют международные санкции Совета безопасности Организации Объединенных Наций.

По заключению экспертов, противоправные действия могли дискредитировать Украину на мировом рынке вооружения из-за несоблюдения международных норм и угрожали введением санкций в отношении страны.

Арсенал для стрельбы авиаракетами. Фото: СБУАрсенал для стрельбы авиаракетами. Фото: СБУ

Как сообщали Українськi Новини, под Черниговом военный пенсионер в гараже хранил склад боеприпасов.

Также в заброшенном доме под Донецком нашли противотанковые гранатометы и множество патронов.

Ранее в одном из запорожских кафе обнаружили тайник с боеприпасами.

Больше новостей о: СБУ Ракеты Боеприпасы Арсенал оружия Авиаракета

Архив
Новости
Клопы живут на Земле 115 млн лет, - исследование 23:55
Арсенал для стрельбы авиаракетами. Фото: СБУ
Огромный арсенал для стрельбы авиаракетами нашли под Киевом 23:38
Рада обязала издателей не менее половины книг издавать на украинском 23:27
Порошенко уволил замглавы Администрации Елисеева 23:15
Болельщики винницкой "Нивы" избили судью из-за назначенного им пенальти 23:06
больше новостей
В ряде областей объявили штормовое предупреждение 10:32
НБУ обвалил гривну в среду: официальный курс валют 15 мая 07:15
Первый полуфинал Евровидения-2019 в Израиле завершился: в финал вышли 10 стран-участниц 00:40
Зеленский окружен людьми, которых стоило бы просто выгнать, - Джулиани 11:53
Комитет Рады поддержал отставку министра Ревы, назвавшего жителей Донецка и Луганска "мразями" 18:48
больше новостей
Зеленскому рассказали о давлении Сумской таможни на бизнес 09:45 Документ
Комитет Рады поддержал отставку министра Ревы, назвавшего жителей Донецка и Луганска "мразями" 18:48
Латвийского посла просят вмешаться в незаконные действия силовиков на Сумской таможне 09:30
Начал работу форум, на котором УПЦ обсудит важность создания крепких семей 14:27
Украинцы заплатили 36 миллионов за рекламу "правительства Гройсмана", – ЧЕСНО 14:18 Инфографика
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok