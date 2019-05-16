Огромный арсенал для стрельбы авиаракетами нашли под Киевом

Служба безопасности Украины обнаружила арсенал оборудования для стрельбы авиационными ракетами в селе Новоселки (Киевская область).

Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ, передают Українськi Новини.

"Сотрудники контрразведки Службы безопасности Украины совместно со следователями полиции под процессуальным руководством Киевской местной прокуратуры № 6 обнаружили место незаконного хранения арсенала военного авиационного вооружения", - сказано в нем.

Оперативники спецслужбы установили, что жители столицы хранили в одном из частных домов в селе Новоселки Макаровского района Киевской области военные средства поражения.

Во время санкционированных следственных действий правоохранители изъяли на территории домовладения 6 унифицированных блоков типа УБ-32 для стрельбы неуправляемыми авиационными ракетами С-5, предназначенными для использования на истребителях типа МиГ-21, истребителях-бомбардировщиках типа МиГ-27 и боевых ударных вертолетах типа Ми 24.

По оперативной информации спецслужбы, обнаруженное вооружение фигуранты дела планировали незаконно вывезти в страны Африки для использования в военных конфликтах.

https://www.youtube.com/watch?v=j2Rj5mVgACg" frameborder="0" allowfullscreen>

В результате принятых мер правоохранители предупредили реализацию товаров военного назначения в страны, против которых действуют международные санкции Совета безопасности Организации Объединенных Наций.

По заключению экспертов, противоправные действия могли дискредитировать Украину на мировом рынке вооружения из-за несоблюдения международных норм и угрожали введением санкций в отношении страны.

Арсенал для стрельбы авиаракетами. Фото: СБУ

Как сообщали Українськi Новини, под Черниговом военный пенсионер в гараже хранил склад боеприпасов.

Также в заброшенном доме под Донецком нашли противотанковые гранатометы и множество патронов.

Ранее в одном из запорожских кафе обнаружили тайник с боеприпасами.