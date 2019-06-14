ПЦУ назвав собор Філарета "зборами невизначеної групи неуповноважених осіб"

Проведення собору ліквідованого Київського патріархату, який вирішив скликати патріарх Філарет, щоб офіційно відновити діяльність Української православної церкви Київського патріархату, буде означати церковне розділення з усіма канонічними і юридичними наслідками.

Про це йдеться в заяві прес-служби Київської Митрополії УПЦ (ПЦУ), оприлюдненому на офіційному сайті ПЦУ 14 червня.

"Самовільне і нестатутне проведення зборів невизначеної групи неуповноважених осіб з присвоєнням цим зборам назви "Собору" означає церковне розділення і відокремлення організаторів та учасників таких зборів від Православної Церкви України з усіма канонічними і юридичними наслідками", - заявили в церкві.

В ПЦУ нагадали, що Українська православна церква Київського патріархату як окреме релігійне об'єднання припинила свою діяльність шляхом об'єднання і приєднання до утвореної єдиної Помісної Православної Церкви України.

Як повідомляли Українські Новини, Філарет зустрівся з представниками Вселенського патріархату.

Раніше Епіфаній розповів про ультиматуми і приниження з боку Філарета.