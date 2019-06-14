Росія почала видавати російські паспорти жителям окупованих територій Донбасу

У п'ятницю, 14 червня, в Ростовській області розпочався процес видачі паспортів громадянам України з неконтрольованих українською владою територій Донецької та Луганської областей.

Про це повідомляє низка російських ЗМІ.

У свою чергу прем'єр-міністра Володимир Гройсман закликав міжнародних партнерів приєднатися до позиції України.

"Росія почала видавати паспорти жителям окупованих українських територій. Зухвало і порушуючи всі норми права і моралі. Наголошую: ми ніколи не визнаємо громадянства, яке видає і буде видавати країна-агресор", - Гройсман написав у мікроблозі Twitter.

Як повідомляли Українські Новини, 24 квітня Президент Росії Володимир Путін своїм указом спростив отримання російського громадянства для жителів окупованих територій Донбасу.

Розвідка Міноборони заяивла, що російські силовики шукають в ОРДЛО незадоволених видачею паспортів РФ.

Тим часом Україна звернулася до ООН через спрощення видачі російських паспортів жителям Донбасу.