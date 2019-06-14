В Одесі "замінували" більше 20 багатоповерхівок і лікарень: тисячі людей евакуйовані

Співробітники Національної поліції евакуювали близько 2 тис. чоловік через повідомлення про мінування 15 багатоповерхових житлових будинків та 6 медичних установ в Одесі.\r\nПро це Українським Новинам повідомила прес-служба управління Нацполиции в Одеській області.\r\nНевідомий анонімно повідомив про замінування 21 об'єкта в Одесі через електронну пошту.\r\nПроводиться пошук вибухонебезпечних або підозрілих предметів.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, раніше поліція проводила евакуацію 5 тис. осіб через повідомлення про мінування 32 об'єктів у Кривому Розі.\r\nРаніше невідомий повідомив про мінування 10 багатоповерхових будинків, серед яких будинок, що входить у житловий комплекс, де проживають батьки Президента Володимира Зеленського, і 5 лікарень у Кривому Розі (Дніпропетровська область). "Замінування" будинку батьків Зеленського і ще 15 будинків в Кривому Розі розслідують теракт.\r\n