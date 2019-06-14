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  • В Одесі "замінували" більше 20 багатоповерхівок і лікарень: тисячі людей евакуйовані
14 червня 2019, пʼятниця, 13:10 7
Події 2019-06-14T13:20:17+03:00
Українські Новини
В Одесі "замінували" більше 20 багатоповерхівок і лікарень: тисячі людей евакуйовані

В Одесі "замінували" більше 20 багатоповерхівок і лікарень: тисячі людей евакуйовані

Співробітники Національної поліції евакуювали близько 2 тис. чоловік через повідомлення про мінування 15 багатоповерхових житлових будинків та 6 медичних установ в Одесі.

Про це Українським Новинам повідомила прес-служба управління Нацполиции в Одеській області.

Невідомий анонімно повідомив про замінування 21 об'єкта в Одесі через електронну пошту.

Проводиться пошук вибухонебезпечних або підозрілих предметів.

Як повідомляли Українські Новини, раніше поліція проводила евакуацію 5 тис. осіб через повідомлення про мінування 32 об'єктів у Кривому Розі.

Раніше невідомий повідомив про мінування 10 багатоповерхових будинків, серед яких будинок, що входить у житловий комплекс, де проживають батьки Президента Володимира Зеленського, і 5 лікарень у Кривому Розі (Дніпропетровська область). "Замінування" будинку батьків Зеленського і ще 15 будинків в Кривому Розі розслідують теракт.

 

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