Якщо гроза застала зненацька: як діяти в різних умовах

Для того, щоб раптова зміна погодних умов не застала зненацька, Українські Новини підготували план дій на випадок негоди.

Влітку сильна спека в Україні чергується з грозами - типовим атмосферним явищем в теплу пору року. Найбільш небезпечними під час грози є розряди блискавки, температура якої може перевищувати 30000 градусів за Цельсієм - це приблизно в 5 разів більше температури на поверхні Сонця. У середньому блискавичний розряд поширюється зі швидкістю понад 190 000 км / с, а його довжина становить 3-4 км. За статистикою, у світі щороку від удару блискавки гинуть до 3000 людей.

Отже, якщо гроза застала вас, коли ви перебуваєте:

в приміщенні

закрийте всі вікна і двері;

у приміщенні не повинно бути протягу, він притягує кульову блискавку;

вимкніть всі електроприлади та мобільний телефон;

тримайтеся подалі від електроприладів, антен, проводів - всі вони притягують розряд.

на вулиці

уникайте високих дерев, металевих парканів, стін, біля яких ростуть дерева;

не можна їздити на велосипеді і мотоциклі, адже їх деталі виготовлені з металу;

не користуйтеся парасольками, тому що у них є металеві дроти;

якщо ви не один, тримайтеся на відстані один від одного і намагайтеся не стояти, а лягти на землю.

у лісі

не знаходитеся під час грози на узвишші

знайдіть низькі дерева, що стоять поруч, і сховайтеся під ними

ховатися під одиноким високим деревом небезпечно для життя

ні в якому разі не бігайте і не плавайте

дуб, тополя, сосна, ялина найбільш уразливі для розрядів електрики

найменш - верба, клен, кущі.

в полі

знайдіть сухе поглиблення в землі;

якщо поблизу такого немає - заховайтеся в мокрій землі, але не лягаєте в повний зріст.

в автомобілі

не забудьте зняти всі металеві антени з його поверхні машини, які можуть залучати розряди.

Всі електричні прилади, зокрема мобільні телефони є своєрідними приймачами для кульових блискавок. Тому ні в якому разі не можна користуватися ними під час грози, більше того: краще негайно вимкнути.

Нагадаємо, що на початку червня 184 населених пункти постраждало в результаті грози зі шквалами.

В Запоріжжі сталася видовищна гроза з блискавкою і дощем.