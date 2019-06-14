Якщо гроза застала зненацька: як діяти в різних умовах

Для того, щоб раптова зміна погодних умов не застала зненацька, Українські Новини підготували план дій на випадок негоди.\r\nВлітку сильна спека в Україні чергується з грозами - типовим атмосферним явищем в теплу пору року. Найбільш небезпечними під час грози є розряди блискавки, температура якої може перевищувати 30000 градусів за Цельсієм - це приблизно в 5 разів більше температури на поверхні Сонця. У середньому блискавичний розряд поширюється зі швидкістю понад 190 000 км \/ с, а його довжина становить 3-4 км. За статистикою, у світі щороку від удару блискавки гинуть до 3000 людей.\r\nОтже, якщо гроза застала вас, коли ви перебуваєте:\r\nв приміщенні\r\n\r\nзакрийте всі вікна і двері;\r\nу приміщенні не повинно бути протягу, він притягує кульову блискавку;\r\nвимкніть всі електроприлади та мобільний телефон;\r\nтримайтеся подалі від електроприладів, антен, проводів - всі вони притягують розряд.\r\n\r\nна вулиці\r\n\r\nуникайте високих дерев, металевих парканів, стін, біля яких ростуть дерева;\r\nне можна їздити на велосипеді і мотоциклі, адже їх деталі виготовлені з металу;\r\nне користуйтеся парасольками, тому що у них є металеві дроти;\r\nякщо ви не один, тримайтеся на відстані один від одного і намагайтеся не стояти, а лягти на землю.\r\n\r\nу лісі\r\n\r\nне знаходитеся під час грози на узвишші\r\nзнайдіть низькі дерева, що стоять поруч, і сховайтеся під ними\r\nховатися під одиноким високим деревом небезпечно для життя\r\nні в якому разі не бігайте і не плавайте\r\nдуб, тополя, сосна, ялина найбільш уразливі для розрядів електрики\r\nнайменш - верба, клен, кущі.\r\n\r\nв полі\r\n\r\nзнайдіть сухе поглиблення в землі;\r\nякщо поблизу такого немає - заховайтеся в мокрій землі, але не лягаєте в повний зріст.\r\n\r\nв автомобілі\r\n\r\nне забудьте зняти всі металеві антени з його поверхні машини, які можуть залучати розряди.\r\n\r\nВсі електричні прилади, зокрема мобільні телефони є своєрідними приймачами для кульових блискавок. Тому ні в якому разі не можна користуватися ними під час грози, більше того: краще негайно вимкнути.\r\n\r\nНагадаємо, що на початку червня 184 населених пункти постраждало в результаті грози зі шквалами.\r\nВ Запоріжжі сталася видовищна гроза з блискавкою і дощем.