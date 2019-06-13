На Киев надвигается гроза

Сегодня, 13 июня, в Киеве ожидается резкое ухудшение погодных условий, вплоть до грозы, сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям, передают Українські Новини.

Еще утром предупреждали о пожарной опасности, но после 15 часов дня появилось срочное сообщение о грозе, которая накроет город до конца суток.

Гроза — одно из самых опасных для человека явлений, связанных с погодой: по количеству зарегистрированных смертных случаев только внезапные наводнения приводят к бо́льшим людским потерям, поэтому следует проявлять осторожность и, по возможности, переждать в помещении.

Резкая смена погодных и температурных условий чревата ухудшением самочувствия, головными болями и снижением трудоспособности. И хотя ранее магнитные бури в июне не прогнозировали, на основе последних сообщений от ГосЧС, следует прислушаться к рекомендациям.

Напомним, что по предварительному прогнозу Гидрометеорологического центра в Киеве ожидалась переменчивая облачность, температура в пределах +33 градусов и без осадков.

При этом, синоптики прогнозировали знойный фронт и отсутствие любых осадков еще на несколько дней по всей территории Украины.