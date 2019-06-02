Грозы со шквалами обесточили 184 населенных пункта в 7 областях Украины

184 населенных пункта в 7 областях обесточены из-за ухудшения погодных условий.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, передают Українськi Новини.

Отмечается, что в ночь с 1 на 2 июня в результате осложнения погодных условий (шквалистый ветер, дождь, гроза) из-за срабатывания системы защиты линий электропередачи были обесточены 184 населенных пункта в 7 областях.

Были обесточены в Полтавской области - 46 населенных пунктов, Киевской - 40, Винницкой - 38, Черкасской - 35, Кировоградской - 15, Днепропетровской - 5 и Сумской - 5 населенных пунктов.

Бригады облэнерго восстанавливают электроснабжение населенных пунктов.

Как сообщали Українські Новини, 2 июня в Киеве переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью +15...+17 градусов, днем +25...+27 градусов.

Ранее украинцев предупредили о резком ухудшении погоды в 5 областях. Также появился прогноз погоды на первый день лета и наего начало.