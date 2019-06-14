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14 червня 2019, пʼятниця, 10:52 14
Політика 2019-06-14T11:30:02+03:00
Українські Новини
Кандидат у депутати від "Європейської солідарності" обматюкала поліцейську

Кандидат у депутати від "Європейської солідарності" обматюкала поліцейську

Голова Васильківської районної ради Київської області та кандидат у депутати від "Європейської солідарності" Петра Порошенка Наталія Баласинович обматюкала поліцейську.

Відео  активно обговорюється в соціальних мережах.

Раніше в 2018 році Баласинович прославилася тим, що побила консьєржку у Василькові. Сама Баласинович інцидент заперечувала.

Конфлікт виник тому, що у консьєржки був наказ не впускати Баласинович в будинок. 33-річна голова райради міста Васильків йшла до свекрухи, яка не хотіла такого гостя і розпорядилася не пускати невістку на поріг, йшлося в сюжеті ТСН.

"Я кажу: вас сказали не пускати. Вона почала мене відштовхувати. Стою спиною закриваю – вона мене за волосся схопила", - згадує потерпіла. Слова консьєржки підтверджує подруга, яка почула крики і прибігла на допомогу. "Матюкалася, погрожувала: я тебе скінчу. Потім і мене штовхнула", - розповіла вона.

Як повідомляли Українські Новини, Порошенко, Парубій, Геращенко, Забродський і Федина очолили список "Європейської солідарності". Пізніше список від партії Порошенка поповнився ще 13 кандидатами.

Раніше "Блок Петра Порошенка "Солідарність" перейменувався в "Європейську солідарність".

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