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14 червня 2019, пʼятниця, 10:25 11
Суспільство 2019-06-14T11:30:03+03:00
Українські Новини
Розпуск Ради підтримують 88% українців, - соцопитування

Розпуск Ради підтримують 88% українців, - соцопитування

Верховна Рада
Верховна Рада

88% респондентів, опитаних соціологічною групою "Рейтинг" за розпуск Верховної Ради і призначення дострокових парламентських виборів на 21 липня.

Про це свідчать результати опитування, передають Українські Новини.

При цьому в попередньому місяці кількість прихильників дострокових парламентських виборів становило 72%.

Зазначається, що 8% респондентів висловили негативне ставлення до дострокових виборів у Раду.

Крім цього, 67% опитаних вважають, що новообраний парламент буде більш ефективним, ніж попередній.

Згідно з дослідженням, 82% респондентів вважають оскарження групою депутатів Ради в Конституційному суді указу Президента Володимира Зеленського про розпуск парламенту і призначення дострокових виборів спробою продовжити свої повноваження хоча б на кілька місяців, 9% - захистом законності, 9% - не змогли відповісти.

При цьому 58% опитаних вважають, що Указ Зеленського про розпуск парламенту відповідає як Конституції, так і настроям громадян, 20% - що він не відповідає Конституції, але відповідає настроям громадськості, 6% - вважають незаконним і не відповідає суспільним очікуванням, 16% - не змогли відповісти.

Крім цього, в разі визнання Конституційним судом Указу Президента про розпуск Ради неконституційним, 63% респондентів вважають, що вибори мають відбутися 21 липня, 20% - в плановому порядку в жовтні, 5% - у вересні, 12% - не змогли відповісти.

Опитування проводилося 8-12 червня серед 2,5 тис. Повнолітніх респондентів методом особистого інтерв'ю.

Помилка репрезентативності дослідження становить не більш як 2%.

Як повідомляли Українські Новини, доки ще немає проекту рішення Конституційного суду з справи про дострокове припинення повноважень Верховної Ради.

Також в Конституційному суді не визначилися, яка дата згідно із законом вважається остаточною для винесення рішення у справі про конституційність указу президента Володимира Зеленського про розпуск Верховної Ради.

 

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