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14 червня 2019, пʼятниця, 10:23 9
Економіка 2019-06-14T10:26:58+03:00
Українські Новини
НКРЕКП обіцяє переглянути тарифи для облгазів до кінця червня

НКРЕКП обіцяє переглянути тарифи для облгазів до кінця червня

Профспілка газових господарств України заявляє про обіцянку Національної комісії держрегулювання енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) переглянути тарифи для газорозподільних компаній до кінця червня.

Про це на своїй сторінці в Facebook написав голова профспілкового комітету газових господарств Сергій Копаничук, передають Українські Новини.

"13 червня відбулася зустріч Профспілок газових господарств України з головою НКРЕКП Оксаною Кривенко, на якій обговорювалося перегляд тарифів для газорозподільних компаній. Під час зустрічі Кривенко пообіцяла, що до кінця червня комісія перегляне збиткові тарифи на розподіл газу", - зазначив Копаничук.

За його словами, причиною зустрічі Профспілок газовиків і глави держрегулятора стала критична ситуація у сфері газорозподілу.

"Четвертий рік поспіль НКРЕКП не переглядає тарифи для операторів ГРС, що призвело до накопичення ними мільярдних збитків і боргів. Зарплата у працівників газорозподільних компаній вдвічі нижче середньої по промисловості в Україні", - зазначив Копаничук.

За його словами, з-за цього підприємства вже втратили третину кваліфікованих працівників і відчувають величезний кадровий голод.

"Якщо до 20 червня Регулятор не почне переглядати тарифи для операторів ГРС, то профспілки будуть змушені розпочати всеукраїнську акцію протесту", - заявив після зустрічі Копаничук.

Він зазначив, що оператори ГРС в черговий раз надали НКРЕКП повний пакет документів для прийняття економічно обгрунтованих тарифів.

"Регулятор повинен передбачити для працівників газових компаній зарплату, яка відповідає середньої зарплати по промисловості. На сьогодні в Україні вона вже досягла 10 тис. гривень. Крім того, у нових тарифах нарешті повинні бути враховані кошти на встановлення у побутових споживачів індивідуальних газових лічильників, як того вимагає Закон України "Про забезпечення комерційного обліку газу". У новому тарифі Регулятор повинен враховувати достатнє фінансування для ремонту і модернізації мереж операторів ГРС могли виконати весь комплекс робіт для забезпечення безаварійної та надійної роботи газорозподільної системи", - сказав Копаничук.

У разі, якщо НКРЕКП буде надалі затягувати процес перегляду тарифу для газорозподільних компаній Копаничук запевнив у готовності всіх працівників галузі, приєднатися до безстрокової акції протесту під стінами НКРЕКП.

Як повідомляли Українські Новини, Суд зобов'язав НКРЕКП виплатити компенсацію "Дніпропетровськгазу" 1 млрд гривень.

Також РГК звинувачує "Нафтогаз" в спробі доведення до банкрутства облгазів.

Крім того, облгази мають намір оскаржувати результати перевірок НКРЕКП щодо приведення обсягів газу до стандартних умов для побутових споживачів.

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