НКРЕКП обіцяє переглянути тарифи для облгазів до кінця червня

Профспілка газових господарств України заявляє про обіцянку Національної комісії держрегулювання енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) переглянути тарифи для газорозподільних компаній до кінця червня.

Про це на своїй сторінці в Facebook написав голова профспілкового комітету газових господарств Сергій Копаничук, передають Українські Новини.

"13 червня відбулася зустріч Профспілок газових господарств України з головою НКРЕКП Оксаною Кривенко, на якій обговорювалося перегляд тарифів для газорозподільних компаній. Під час зустрічі Кривенко пообіцяла, що до кінця червня комісія перегляне збиткові тарифи на розподіл газу", - зазначив Копаничук.

За його словами, причиною зустрічі Профспілок газовиків і глави держрегулятора стала критична ситуація у сфері газорозподілу.

"Четвертий рік поспіль НКРЕКП не переглядає тарифи для операторів ГРС, що призвело до накопичення ними мільярдних збитків і боргів. Зарплата у працівників газорозподільних компаній вдвічі нижче середньої по промисловості в Україні", - зазначив Копаничук.

За його словами, з-за цього підприємства вже втратили третину кваліфікованих працівників і відчувають величезний кадровий голод.

"Якщо до 20 червня Регулятор не почне переглядати тарифи для операторів ГРС, то профспілки будуть змушені розпочати всеукраїнську акцію протесту", - заявив після зустрічі Копаничук.

Він зазначив, що оператори ГРС в черговий раз надали НКРЕКП повний пакет документів для прийняття економічно обгрунтованих тарифів.

"Регулятор повинен передбачити для працівників газових компаній зарплату, яка відповідає середньої зарплати по промисловості. На сьогодні в Україні вона вже досягла 10 тис. гривень. Крім того, у нових тарифах нарешті повинні бути враховані кошти на встановлення у побутових споживачів індивідуальних газових лічильників, як того вимагає Закон України "Про забезпечення комерційного обліку газу". У новому тарифі Регулятор повинен враховувати достатнє фінансування для ремонту і модернізації мереж операторів ГРС могли виконати весь комплекс робіт для забезпечення безаварійної та надійної роботи газорозподільної системи", - сказав Копаничук.

У разі, якщо НКРЕКП буде надалі затягувати процес перегляду тарифу для газорозподільних компаній Копаничук запевнив у готовності всіх працівників галузі, приєднатися до безстрокової акції протесту під стінами НКРЕКП.

Як повідомляли Українські Новини, Суд зобов'язав НКРЕКП виплатити компенсацію "Дніпропетровськгазу" 1 млрд гривень.

Також РГК звинувачує "Нафтогаз" в спробі доведення до банкрутства облгазів.

Крім того, облгази мають намір оскаржувати результати перевірок НКРЕКП щодо приведення обсягів газу до стандартних умов для побутових споживачів.