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13 червня 2019, четвер, 19:53 10
Силові структури 2019-06-13T22:00:02+03:00
Українські Новини
Український військовий отримав бойову травму під ворожими обстрілами, - штаб

Український військовий отримав бойову травму під ворожими обстрілами, - штаб

Обстріл. Фото: Міноборони України
Обстріл. Фото: Міноборони України

У той час, як військові ЗСУ закріпилися на нових позиціях у Мар'їнці, бойовики 9 разів обстріляли позиції підрозділів операції Об'єднаних сил (ООС) у четвер, 1 український військовослужбовець травмований.

Про це повідомив на брифінгу речник Міністерства оборони Олександр Мотузяник, передають Українські Новини.

"З початку доби ворог 9 разів порушив режим припинення вогню. Збройні формування Російської Федерації обстрілювали позиції наших підрозділів із застосуванням забороненої "мінськими угодами" артилерії калібру 152 мм, мінометів калібру 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї", - повідомив він.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник зробив 5 обстрілів позицій Об'єднаних сил: у районі Водяного - зі стрілецької зброї; біля Новоселівки Другої- з гранатометів різних систем; поблизу Широкиного - з ручного протитанкового гранатомета; поблизу Новотроїцького були задіяні гранатомети різних систем і великокаліберні кулемети; біля Лебединського застосовувалися великокаліберні кулемети.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник зробив 4 обстріли позицій Об'єднаних сил: у районі Боровського - з артилерії калібру 152 мм; біля Луганського - з автоматичного гранатомета; поблизу населеного пункту Золоте-4 - з 82 мм мінометів, гранатометів різних систем і стрілецької зброї; біля села Зайцеве бло задіяно ручний протитанковий гранатомет.

Внаслідок ворожих обстрілів один український військовослужбовець отримав бойову травму.

Втрати противника уточнюються.

Як повідомляли Українські Новини, Генштаб заявив, що не було команди не стріляти у відповідь на обстріл бойовиків на Донбасі.

Тим часом на Донбасі бойовики при обстрілі поранили двох українських військових.

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