Український військовий отримав бойову травму під ворожими обстрілами, - штаб

У той час, як військові ЗСУ закріпилися на нових позиціях у Мар'їнці, бойовики 9 разів обстріляли позиції підрозділів операції Об'єднаних сил (ООС) у четвер, 1 український військовослужбовець травмований.\r\nПро це повідомив на брифінгу речник Міністерства оборони Олександр Мотузяник, передають Українські Новини.\r\n"З початку доби ворог 9 разів порушив режим припинення вогню. Збройні формування Російської Федерації обстрілювали позиції наших підрозділів із застосуванням забороненої "мінськими угодами" артилерії калібру 152 мм, мінометів калібру 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї", - повідомив він.\r\nУ районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник зробив 5 обстрілів позицій Об'єднаних сил: у районі Водяного - зі стрілецької зброї; біля Новоселівки Другої- з гранатометів різних систем; поблизу Широкиного - з ручного протитанкового гранатомета; поблизу Новотроїцького були задіяні гранатомети різних систем і великокаліберні кулемети; біля Лебединського застосовувалися великокаліберні кулемети.\r\nУ районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник зробив 4 обстріли позицій Об'єднаних сил: у районі Боровського - з артилерії калібру 152 мм; біля Луганського - з автоматичного гранатомета; поблизу населеного пункту Золоте-4 - з 82 мм мінометів, гранатометів різних систем і стрілецької зброї; біля села Зайцеве бло задіяно ручний протитанковий гранатомет.\r\nВнаслідок ворожих обстрілів один український військовослужбовець отримав бойову травму.\r\nВтрати противника уточнюються.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Генштаб заявив, що не було команди не стріляти у відповідь на обстріл бойовиків на Донбасі.\r\nТим часом на Донбасі бойовики при обстрілі поранили двох українських військових.