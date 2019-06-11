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11 июня 2019, вторник, 19:35 17
Силовые структуры 2019-06-11T19:35:32+03:00
Українські Новини
На Донбассе боевики при обстрелах ранили двух украинских военных

На Донбассе боевики при обстрелах ранили двух украинских военных

ООС. Фото: facebook/pressjfo
ООС. Фото: facebook/pressjfo

Сегодня, 11 июня, в зоне проведения операции Объединенных сил боевики 5 раз нарушили перемирие. Во время обстрелов были ранены двое украинских военных. Об этом сообщает штаб ООС.

Так, сообщается, что противник осуществил пять обстрелов с начала суток.

"В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" противник совершил четыре обстрела позиций Объединенных сил, из них: дважды в районе населенного пункта Широкино из автоматического гранатомета и снайперской винтовки; около Водяного - из стрелкового оружия; вблизи Пески - из автоматического гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия. В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" противник совершил один обстрел позиций Объединенных сил: в районе населенного пункта Южное - из минометов калибра 82 мм, станковой противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия", – говорится в сообщении.

По данным штаба, в результате обстрелов двое украинских военнослужащих получили ранения.

Как сообщали Українські Новини, в зоне ООС военные ранили 10 оккупантов и уничтожили одну единицу военной техники.

Ранее боевики 12 раз обстреляли позиции ООС, 2 военных погибли, еще 4 ранены и 7 травмированы.

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