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13 червня 2019, четвер, 18:38 17
Силові структури 2019-06-13T19:30:01+03:00
Українські Новини
Аномальне забруднення повітря в Києві: рятувальники назвали найнебезпечніші райони

Аномальне забруднення повітря в Києві: рятувальники назвали найнебезпечніші райони

Бессарабська площа. Фото: Вікіпедія
Бессарабська площа. Фото: Вікіпедія

У той час, як в останній робочий день тижня в Україні буде до +34, державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС) попереджає про високий рівень забруднення повітря в деяких районах Києва.

Про це сказано в повідомленні прес-служби ДСНС, передають Українські Новини.

"Протягом 12-13 червня за даними постів спостереження ЦГО ім. Бориса Срезневського рівень забруднення оксидом азоту досяг переважно 5-6 середньодобових гранично допустимих концентрацій у районах: вул. Скляренка, Оболонського проспекту, Бессарабської та Деміївська площ", - сказано в ньому.

Згідно з повідомленням, з 8 червня в Києві спостерігаються метеорологічні умови, що сприяють накопиченню і вмісту шкідливих домішок у приземному шарі повітря.

Зазначається, що за прогнозом Гідрометцентру такі метеорологічні умови (спекотний характер погоди, поле підвищеного тиску, слабкий вітер у приземному шарі, нічні приземні інверсії) та рівень забруднення (тенденція до подальшого зростання) збережуться в Києві до 18 червня.

Як повідомляли Українські Новини, на Київ насувається гроза.

Тим часом синоптик розповіла, коли спаде аномальна спека.

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