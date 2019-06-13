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  • Стефанчук вважає дискусійною ідею члена команди Зеленського Венедиктової про надання ВРП права притягувати адвокатів до дисциплінарної відповідальності
13 червня 2019, четвер, 19:00 12
Судова влада 2019-06-13T19:00:02+03:00
Українські Новини
Стефанчук вважає дискусійною ідею члена команди Зеленського Венедиктової про надання ВРП права притягувати адв

Стефанчук вважає дискусійною ідею члена команди Зеленського Венедиктової про надання ВРП права притягувати адвокатів до дисциплінарної відповідальності

Представник президента Володимира Зеленського у Верховній Раді Руслан Стефанчук вважає дискусійною ідею члена команди Ірини Венедиктової про надання Вищій раді правосуддя права притягувати адвокатів до дисциплінарної відповідальності.

Про це він сказав Українським Новинам.

"Це питання дискусійне, але ми знаємо, що існують правові порядки, де таке функціонує, а є правові порядки, де такі речі покладаються на органи адвокатського самоврядування. Тут важливо зрозуміти, яка модель найбільше підходить Україні, але той факт, що ми повинні забезпечувати високий рівень юридичних професій, куди включаються суддя, прокурори і адвокати та максимально наблизити їх одне до одного, як це є у провідних країнах світу, це однозначно", - сказав він.

За його словами, для того, щоб підтримувати будь-яку ідею, необхідно бачити модель цієї ідеї.

"І тоді сказати - чи підійде вона в даний момент Україні чи ні. У світі втілено і працює багато прекрасних ідей, але ми не можемо їх просто взяти і "натягнути" на Україну. У нас різний історичний і ментальний підтекст, тому ми повинні враховувати національні традиції і правову систему в Україні та інші фактори", - підсумував Стефанчук.

Як повідомляли Українські Новини, адвокат Андрій Циганков вважає, що ідея Венедиктової передати ВРП дисциплінарні санкції проти адвокатів, відкриє дорогу до розправ з неугодними захисниками.

Адвокат Андрій Федур вважає, що ідея Венедиктової є спробою підпорядкувати адвокатуру влади.

Юристи вважають антиєвропейською ідею надати ВРП право залучати адвокатів до дисциплінарної відповідальності.

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