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07 червня 2019, пʼятниця, 10:01 204
Судова влада 2019-06-07T13:45:03+03:00
Українські Новини
Ідеї члена команди Зеленського Венедиктової підпорядкувати адвокатуру владі - плагіат реформи минулої влади, -

Ідеї члена команди Зеленського Венедиктової підпорядкувати адвокатуру владі - плагіат реформи минулої влади, - адвокат Федур

Адвокат Андрій Федур. Фото: 112.ua
Адвокат Андрій Федур. Фото: 112.ua

Адвокат Андрій Федур вважає, що ідея члена команди президента Володимира Зеленського Ірини Венедиктової про надання Вищій раді правосуддя права притягувати адвокатів до дисциплінарної відповідальності та проводити кваліфікаційне оцінювання, є спробою підпорядкувати адвокатуру владі.

Про це він сказав Українським Новинам.

"Адвокатура, як і церква, відокремлена від держави. І якщо комусь хочеться "построїти" адвокатів, то хочу нагадати, що адвокатів намагаються підпорядкувати з першого дня незалежності України. І донині спроби не увінчалися успіхом. Тому, ці абсурдні і безглузді заяви також не увінчаються успіхом", - сказав він.

Юрист додав, що в Адміністрацію Президента вже приходили люди, які хотіли підпорядкувати собі адвокатів.

"Їм не вдалося під себе підпорядкувати адвокатуру. Адвокатуру не потрібно чіпати. Я держслужбовець? Мені що - держава платить щось? Ні. Так яке відношення я маю до ВРП?", - резюмував Федур.

За його словами , адвокати потрібні в тому числі і президенту і тому "необхідно, щоб адвокат був вільним, а не залежним від того чи іншого державного органу".

Він переконаний, що в українському парламенті не знайдеться 226 депутатів, які б "одночасно зійшли з розуму і підпорядкували адвокатів ВРП".

"Я думаю, що це лише приватна думка . Ці заяви навряд чи будуть реалізовані" , - підкреслив Федур.

Він також зазначив, що особисто готовий роз'яснити депутатам свою позицію: "Майже 30 років держава не змогла підпорядкувати адвокатуру, а тут зможуть? Не буде такого щастя у тих людей, які вносять такі пропозиції", - упевнений юрист.

Як повідомляли Українські Новини, раніше Венедиктова заявила про можливість об'єднання ВККС і ВРП і дати раді правосуддя право притягувати адвокатів до дисциплінарної відповідальності та проводити квалифоцінку.

Експерти-адвокати вважають антиєвропейською ідею надати Вищій раді правосуддя повноваження притягувати адвокатів до дисциплінарної відповідальності, а також проводити допуск до адвокатської професії.

Голова Ради адвокатів Києва Петро Рябенко заявляє, що сотні людей стали жертвами аферистів і отримали підроблені свідоцтва про право займатися адвокатською діяльністю.

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