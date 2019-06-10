Ідея Венедиктової зробити ВРП дисциплінарним органом адвокатури санкціонує розправи з захисниками, – адвокат Циганков

Адвокат Андрій Циганков вважає, що ідея кандидата в депутати Верховної Ради від партії "Слуга народу" Ірини Венедиктової передати Вищій раді правосуддя дисциплінарні санкції проти адвокатів, відкриє дорогу до розправ з неугодними захисниками.\r\nПро це він сказав Українським Новинам.\r\n"Це спроба ввести держконтроль над адвокатами. В даному випадку не йде мова про притягнення адвокатів до відповідальності, а про "роботу" з неугодними. На сьогоднішній день адвокатів притягають до відповідальності органи адвокатського самоврядування, і у випадку якщо з цим хтось не згодний, він може звернутися в суд, що логічно ", - вважає Циганков.\r\nЗа його словами, в даному випадку це питання не тільки притягнення адвокатів до відповідальності, але і відстоювання інтересів підзахисних.\r\n"Яким чином пані Венедиктова планує цей орган (ВРП) формувати з фахівців з питань адвокатської етики? Глобально, ніхто не розуміє ситуацію, оскільки в Правилах адвокатської етики, якщо у адвоката та його позиції виникає конфліктна ситуація з судом або прокуратурою, він зобов'язаний захищати інтереси клієнта і йти на цей конфлікт", - зазначив юрист.\r\nВін додав, що в Україні може бути реалізована будь-яка ідея, "але якщо ця ідея буде реалізована, то ми розуміємо, що незалежність адвокатів, стане проблематичною".\r\n"Відповідно, для того, щоб адвокати захищали свою позицію, їм доведеться дестабілізувати роботу ВРП, яка формується в тому числі і через орган адвокатського самоврядування (ред - з'їзд адвокатів україни обирає 2 членів ВРП)", - уточнив адвокат.\r\nВін упевнений, що адвоката повинен притягати до відповідальності орган адвокатського самоврядування, як це передбачено чинним законодавством.\r\nРаніше Венедиктова заявила про можливість об'єднання ВККС і ВРП і дати раді правосуддя право притягувати адвокатів до дисциплінарної відповідальності та проводити кваліфоцінювання.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, адвокат Андрій Федур вважає, що ідея Венедиктової є спробою підпорядкувати адвокатуру владі.\r\nЕксперти-адвокати вважають антиєвропейською ідею надати Вищій раді правосуддя повноваження притягувати адвокатів до дисциплінарної відповідальності, а також проводити допуск до адвокатської професії.