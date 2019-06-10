Ідея Венедиктової зробити ВРП дисциплінарним органом адвокатури санкціонує розправи з захисниками, – адвокат Циганков

Адвокат Андрій Циганков вважає, що ідея кандидата в депутати Верховної Ради від партії "Слуга народу" Ірини Венедиктової передати Вищій раді правосуддя дисциплінарні санкції проти адвокатів, відкриє дорогу до розправ з неугодними захисниками.

Про це він сказав Українським Новинам.

"Це спроба ввести держконтроль над адвокатами. В даному випадку не йде мова про притягнення адвокатів до відповідальності, а про "роботу" з неугодними. На сьогоднішній день адвокатів притягають до відповідальності органи адвокатського самоврядування, і у випадку якщо з цим хтось не згодний, він може звернутися в суд, що логічно ", - вважає Циганков.

За його словами, в даному випадку це питання не тільки притягнення адвокатів до відповідальності, але і відстоювання інтересів підзахисних.

"Яким чином пані Венедиктова планує цей орган (ВРП) формувати з фахівців з питань адвокатської етики? Глобально, ніхто не розуміє ситуацію, оскільки в Правилах адвокатської етики, якщо у адвоката та його позиції виникає конфліктна ситуація з судом або прокуратурою, він зобов'язаний захищати інтереси клієнта і йти на цей конфлікт", - зазначив юрист.

Він додав, що в Україні може бути реалізована будь-яка ідея, "але якщо ця ідея буде реалізована, то ми розуміємо, що незалежність адвокатів, стане проблематичною".

"Відповідно, для того, щоб адвокати захищали свою позицію, їм доведеться дестабілізувати роботу ВРП, яка формується в тому числі і через орган адвокатського самоврядування (ред - з'їзд адвокатів україни обирає 2 членів ВРП)", - уточнив адвокат.

Він упевнений, що адвоката повинен притягати до відповідальності орган адвокатського самоврядування, як це передбачено чинним законодавством.

Раніше Венедиктова заявила про можливість об'єднання ВККС і ВРП і дати раді правосуддя право притягувати адвокатів до дисциплінарної відповідальності та проводити кваліфоцінювання.

Як повідомляли Українські Новини, адвокат Андрій Федур вважає, що ідея Венедиктової є спробою підпорядкувати адвокатуру владі.

Експерти-адвокати вважають антиєвропейською ідею надати Вищій раді правосуддя повноваження притягувати адвокатів до дисциплінарної відповідальності, а також проводити допуск до адвокатської професії.