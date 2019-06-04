Юристи вважають антиєвропейською ідею надати ВРП право притягувати адвокатів до дисциплінарної відповідальності

Експерти-адвокати вважають антиєвропейською ідею надати Вищій раді правосуддя повноваження притягувати адвокатів до дисциплінарної відповідальності, а також проводити допуск до адвокатської професії.

Про це вони повідомили в коментарях Українським Новинам.

"З приводу об'єднання кваліфоцінювання і дисциплінарної відповідальності прокурорів і адвокатів в юрисдикції ВСП. Я вважаю, що це утопія. Як би складно пані Венедиктова не розповідала, з 2012 року адвокатура є самоврядною організацією і це відповідає стандартам Ради Європи та рекомендаціям ПАРЄ. У діючій моделі адвокатури, дисциплінарні санкції і допуск до професії покладені на кваліфікаційно-дисциплінарні комісії регіонального та національного рівнів", - пояснив адвокат Сергій Лапутько.

При цьому комісії сформовані з адвокатів і не підзвітні державним органам.

"Якщо зробити те, що пропонує Венедиктова, то ми б повернулися не те, що в Радянський союз, а в ті часи, коли начальником адвокатури було Міністерство юстиції, тобто під контроль влади. З урахуванням міжнародних зобов'язань України перед Радою Європи, це не тільки неможливо, але і небезпечно", - вважає Лапутько.

Він впевнений, що адвокати цього не допустять.

Адвокат Денис Фетісов також вважає, що ініціатива, яку озвучила член команди президента Володимира Зеленського Ірина Венедиктова, не відповідає європейській практиці і є спробою повернути інститут адвокатури під контроль держави.

"Це не в дусі європейської практики. Швидше, такими реформами можна реанімувати Радянський союз. Є принципова різниця між суддями, прокурорами та адвокатами. Ми є незалежною професією, держава не платить нам зарплату і не впливає на нашу кар'єру. Ідеї ​​повернути адвокатуру під держконтроль - один з перших кроків до того, щоб адвокатура перестала бути ефективною в захисті прав клієнтів ", - вважає Фетісов.

Крім того, на його думку, навіть якщо ВРП надати повноваження проводити дисциплінарні розслідування ще й стосовно адвокатів і прокурорів , то у неї технічно не вийде організувати цей процес.

"На розгляд ВРП надходить багато заяв на суддів по дисциплінарці. Якщо їм доведеться розбирати ще й скарги на прокурорів і адвокатів, в рамках одного органу, фізично буде неможливо ефективно проводити дисциплінарні розслідування", - зазначив експерт.

Адвокат Олександр Дульський поділяє думку колег щодо ризиків подібних нововведень.

"Для того, щоб бути реформатором, потрібно бути фахівцем. Венедиктова хоче, щоб ВРП розглядала скарги на адвокатів. Але це - виняткова компетенція Вищої і регіональних кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури. Тобто, вона хоче "перепривласнити" повноваження адвокатського самоврядування органу влади. Навіщо? Тому що вона прекрасно розуміє, що у політичних справах, які зараз почнуться по відношенню до неугодних чиновників, в нинішньому правовому полі у держави немає важелів впливу на адвоката, і він може подавати клопотання і взагалі реалізовувати свої повноваження захисника, не сильно озираючись на владу" , - вважає він.

Дульскій підкреслив, що до складу ВРП входять переважно судді і прокурори, які не уповноважені вирішувати долі адвокатів і позбавляти їх права на адвокатську практику.

"Ми самі здатні розібратися і прийняти обґрунтувані рішення", - зазначив він.

Крім того, юристи вважають, що озвучені Венедиктовою оцінки рішення з'їзду адвокатів, якими до Вищої ради правосуддя були обрані Павло Гречківський і Олексій Маловацький, також свідчать про бажання обмежити незалежні повноваження адвокатури.

"Юридично там було все правильно . Найвищим органом адвокатського самоврядування є З'їзд адвокатів і саме він обрав їх членами в ВРП. Вони можуть комусь подобатися, комусь ні. Але, якщо вони комусь не подобаються, то, напевно, вони все роблять правильно ", - сказав Лапутько.

Він уточнив, що ніяких позовів від адвокатів щодо обрання Гречківського і Маловацького не було подано.

"Венедиктова не володіє інформацією. Є тільки безнадійні позови від Хилька, який масово подає позови до кого завгодно ", - нагадав адвокат.

Дульский в свою чергу заявив, що подібними заявами Венедиктова створює ризики репутації ВРП.

"І Гречківський і Маловацький абсолютно легітимні члени ВРП, і були обрані на З'їзді. Сумнівів в їх легітимній діяльності, як і в їх самодостатності немає. Може хтось хоче, щоб ВРП формували люди, підконтрольні системі? Ставлячи під сумнів законність їх обрання, Венедиктова сама створює ризики репутації для ВРП. Дискредитувати повноважність і легітимність існуючого складу ВРП неприпустимо ", - заявив юрист.

Раніше член команди Зеленського адвокат Ірина Венедиктова заявила про можливість об'єднання ВККС і ВРП і дати раді правосуддя право притягувати адвокатів до дисциплінарної відповідальності та проводити кваліфоцінювання.

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