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13 червня 2019, четвер, 18:15 20
Силові структури 2019-06-13T19:45:02+03:00
Українські Новини
Фото вчорашнього дня: Секретар РНБО Данилюк відвідав зону ООС з пістолем на стегні

Фото вчорашнього дня: Секретар РНБО Данилюк відвідав зону ООС з пістолем на стегні

Олександр Данилюк в ООС. Фото: РНБО
Олександр Данилюк в ООС. Фото: РНБО

Секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олександр Данилюк відвідав зону проведення Операції об'єднаних сил. На фотографіях відвідування видно, що у секретаря РНБО до стегна прикріплений пістолет.

Відповідні знімки опубліковані на офіційному сайті РНБО, передають Українські Новини.

Так, на фотографіях видно, як Данилюк у супроводі військових спілкується з учасниками ООС, зокрема, біля військового гелікоптера. При цьому до його стегна пристебнутий ремінь з пістолетом.

РНБО повідомляє, що робоча група на чолі з Данилюком побувала, зокрема, на передових позиціях у міста Авдіївка, де ознайомилася з ситуацією на лінії зіткнення, і заслухала доповідь командувача ООС генерал-лейтенанта Олександра Сирського.

Олександр Данилюк в ООС. Фото: РНБООлександр Данилюк в ООС. Фото: РНБО

Була проведена оцінка ймовірності загроз, що стоять перед українськими військовими і мирним населенням Донецької і Луганської областей.

Представники РНБО України також побували на Приазов'ї, де ознайомилися з ситуацією у військових частинах, що виконують бойові завдання на лінії зіткнення, та обговорили проблемні питання роботи одного з контрольних пунктів в'їзду-виїзду.

Нагадаємо, в 2015 році екс-президента Петра Порошенка висміяли за пістолет на стегні.

28 травня Зеленський призначив Данилюка секретарем РНБО. Раніше Данилюк розглядався на голову МЗС, але він сам заявив, що його не цікавить посада міністра закордонних справ.

Також президент Володимир Зеленський вперше відвідав ООС в якості глави держави.

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