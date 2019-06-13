Секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олександр Данилюк відвідав зону проведення Операції об'єднаних сил. На фотографіях відвідування видно, що у секретаря РНБО до стегна прикріплений пістолет.\r\nВідповідні знімки опубліковані на офіційному сайті РНБО, передають Українські Новини.\r\n\r\nТак, на фотографіях видно, як Данилюк у супроводі військових спілкується з учасниками ООС, зокрема, біля військового гелікоптера. При цьому до його стегна пристебнутий ремінь з пістолетом.\r\nРНБО повідомляє, що робоча група на чолі з Данилюком побувала, зокрема, на передових позиціях у міста Авдіївка, де ознайомилася з ситуацією на лінії зіткнення, і заслухала доповідь командувача ООС генерал-лейтенанта Олександра Сирського.\r\nОлександр Данилюк в ООС. Фото: РНБО\r\nБула проведена оцінка ймовірності загроз, що стоять перед українськими військовими і мирним населенням Донецької і Луганської областей.\r\nПредставники РНБО України також побували на Приазов'ї, де ознайомилися з ситуацією у військових частинах, що виконують бойові завдання на лінії зіткнення, та обговорили проблемні питання роботи одного з контрольних пунктів в'їзду-виїзду.\r\nНагадаємо, в 2015 році екс-президента Петра Порошенка висміяли за пістолет на стегні.\r\n28 травня Зеленський призначив Данилюка секретарем РНБО. Раніше Данилюк розглядався на голову МЗС, але він сам заявив, що його не цікавить посада міністра закордонних справ. \r\nТакож президент Володимир Зеленський вперше відвідав ООС в якості глави держави.