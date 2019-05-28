Зеленский-президент впервые побывал на передовой: опубликованы фото

Также в Станице Луганской Президент побывал на передовой, в частности в посте наблюдения и блиндажах. Ближайшая позиция противника - 400 метров.

Так, сообщается, что Глава государства пообщался с бойцами о бытовых условиях, качестве питания, обеспечении техникой, жильем, социальным пакетом и укомплектовании подразделений.

Первый визит Зеленского-президента на Донбасс. Фото: пресс-служба Президента

Первый визит Зеленского-президента на Донбасс. Фото: пресс-служба Президента

Первый визит Зеленского-президента на Донбасс. Фото: пресс-служба Президента

Первый визит Зеленского-президента на Донбасс. Фото: пресс-служба Президента

Первый визит Зеленского-президента на Донбасс. Фото: пресс-служба Президента

Первый визит Зеленского-президента на Донбасс. Фото: пресс-служба Президента

Первый визит Зеленского-президента на Донбасс. Фото: пресс-служба Президента

Первый визит Зеленского-президента на Донбасс. Фото: пресс-служба Президента

Первый визит Зеленского-президента на Донбасс. Фото: пресс-служба Президента

Первый визит Зеленского-президента на Донбасс. Фото: пресс-служба Президента

Первый визит Зеленского-президента на Донбасс. Фото: пресс-служба Президента

Первый визит Зеленского-президента на Донбасс. Фото: пресс-служба Президента

Первый визит Зеленского-президента на Донбасс. Фото: пресс-служба Президента

Первый визит Зеленского-президента на Донбасс. Фото: пресс-служба Президента

Первый визит Зеленского-президента на Донбасс. Фото: пресс-служба Президента

Первый визит Зеленского-президента на Донбасс. Фото: пресс-служба Президента

Первый визит Зеленского-президента на Донбасс. Фото: пресс-служба Президента

Первый визит Зеленского-президента на Донбасс. Фото: пресс-служба Президента

Первый визит Зеленского-президента на Донбасс. Фото: пресс-служба Президента

Первый визит Зеленского-президента на Донбасс. Фото: пресс-служба Президента

Первый визит Зеленского-президента на Донбасс. Фото: пресс-служба Президента

Первый визит Зеленского-президента на Донбасс. Фото: пресс-служба Президента

Осмотрев бытовые условия, в которых находятся защитники, Владимир Зеленский отметил необходимость улучшения обеспечения.

"Условия для военных, защищающих Украину, должны быть нормальными", - сказал Глава государства.

Как сообщали Українські Новини, Зеленский заявил, что готов на все для прекращения огня на Донбассе.