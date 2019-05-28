Зеленский-президент впервые побывал на передовой: опубликованы фото

Вчера, 27 мая, Президент Украины Владимир Зеленский совершил первую рабочую поездку в Луганскую область, где осмотрел позиции военных в Станице Луганской и Счастье. Об этом сообщает сайт Президента.\r\nТак, сообщается, что Глава государства пообщался с бойцами о бытовых условиях, качестве питания, обеспечении техникой, жильем, социальным пакетом и укомплектовании подразделений.\r\nТакже в Станице Луганской Президент побывал на передовой, в частности в посте наблюдения и блиндажах. Ближайшая позиция противника - 400 метров.\r\n[gallery-6038]\r\nОсмотрев бытовые условия, в которых находятся защитники, Владимир Зеленский отметил необходимость улучшения обеспечения.\r\n"Условия для военных, защищающих Украину, должны быть нормальными", - сказал Глава государства.\r\nКак сообщали Українські Новини, Зеленский заявил, что готов на все для прекращения огня на Донбассе.\r\n\r\nРанее, во время речи на инаугурации Зеленский перешел на русский, говоря о войне на Донбассе.\r\n