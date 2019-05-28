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28 мая 2019, вторник, 11:35 3558
Президент 2019-05-28T11:35:38+03:00
Українські Новини
Зеленский-президент впервые побывал на передовой: опубликованы фото

Зеленский-президент впервые побывал на передовой: опубликованы фото

Вчера, 27 мая, Президент Украины Владимир Зеленский совершил первую рабочую поездку в Луганскую область, где осмотрел позиции военных в Станице Луганской и Счастье. Об этом сообщает сайт Президента.

Так, сообщается, что Глава государства пообщался с бойцами о бытовых условиях, качестве питания, обеспечении техникой, жильем, социальным пакетом и укомплектовании подразделений.

Также в Станице Луганской Президент побывал на передовой, в частности в посте наблюдения и блиндажах. Ближайшая позиция противника - 400 метров.

Первый визит Зеленского-президента на Донбасс. Фото: пресс-служба Президента
Первый визит Зеленского-президента на Донбасс. Фото: пресс-служба Президента
Первый визит Зеленского-президента на Донбасс. Фото: пресс-служба Президента
Первый визит Зеленского-президента на Донбасс. Фото: пресс-служба Президента
Первый визит Зеленского-президента на Донбасс. Фото: пресс-служба Президента
Первый визит Зеленского-президента на Донбасс. Фото: пресс-служба Президента
Первый визит Зеленского-президента на Донбасс. Фото: пресс-служба Президента
Первый визит Зеленского-президента на Донбасс. Фото: пресс-служба Президента
Первый визит Зеленского-президента на Донбасс. Фото: пресс-служба Президента
Первый визит Зеленского-президента на Донбасс. Фото: пресс-служба Президента
Первый визит Зеленского-президента на Донбасс. Фото: пресс-служба Президента
Первый визит Зеленского-президента на Донбасс. Фото: пресс-служба Президента
Первый визит Зеленского-президента на Донбасс. Фото: пресс-служба Президента
Первый визит Зеленского-президента на Донбасс. Фото: пресс-служба Президента
Первый визит Зеленского-президента на Донбасс. Фото: пресс-служба Президента
Первый визит Зеленского-президента на Донбасс. Фото: пресс-служба Президента
Первый визит Зеленского-президента на Донбасс. Фото: пресс-служба Президента
Первый визит Зеленского-президента на Донбасс. Фото: пресс-служба Президента
Первый визит Зеленского-президента на Донбасс. Фото: пресс-служба Президента
Первый визит Зеленского-президента на Донбасс. Фото: пресс-служба Президента
Первый визит Зеленского-президента на Донбасс. Фото: пресс-служба Президента
Первый визит Зеленского-президента на Донбасс. Фото: пресс-служба Президента

Осмотрев бытовые условия, в которых находятся защитники, Владимир Зеленский отметил необходимость улучшения обеспечения.

"Условия для военных, защищающих Украину, должны быть нормальными", - сказал Глава государства.

Как сообщали Українські Новини, Зеленский заявил, что готов на все для прекращения огня на Донбассе.

Ранее, во время речи на инаугурации Зеленский перешел на русский, говоря о войне на Донбассе.

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