На Київ насувається гроза

Сьогодні, 13 червня, в Києві очікується різке погіршення погодних умов, аж до грози, повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій, передають Українські Новини.

Ще вранці попереджали про пожежну небезпеку, але після 15 годин дня з'явилося термінове повідомлення про грозу, яка накриє місто до кінця доби.

Гроза — одне з найбільш небезпечних для людини явищ, пов'язаних з погодою: за кількістю зареєстрованих смертних випадків тільки раптові повені призводять до великих людських втрат, тому слід проявляти обережність і, по можливості, перечекати в приміщенні.

Різка зміна погодних і температурних умов загрожує погіршенням самопочуття, головними болями і зниженням працездатності. І хоча раніше магнітні бурі в червні не прогнозували, на основі останніх повідомлень від Держнс, слід прислухатися до рекомендацій.

Нагадаємо, що за попереднім прогнозом Гідрометеорологічного центру в Києві очікується мінлива хмарність, температура в межах +33 градусів і без опадів.

При цьому, синоптики прогнозували спекотний фронт і відсутність будь-яких опадів ще на кілька днів по всій території України.