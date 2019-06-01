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01 июня 2019, суббота, 06:30 85 Инфографика
Жизнь 2019-06-01T06:30:02+03:00
Українські Новини
Магнитные бури в июне: самые опасные дни и как сохранить хорошее самочувствие

Магнитные бури в июне: самые опасные дни и как сохранить хорошее самочувствие

Первый месяц лета будет достаточно спокойным по силе проявления солнечной активности.

Об этом свидетельствуют данные Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца.

В частности, незначительные магнитные колебания пройдут 1 июня. Всу остальные дни, согласно данным лаборатории, они не затронут.

Магнитные бури в мае. Фото: tesis.lebedev.ruМагнитные бури в мае. Фото: tesis.lebedev.ru

В дни магнитных бурь врачи советуют поберечь свое здоровье, в частности, меньше использовать телефон и меньше времени проводить за компьютером.

Гипертоникам рекомендуется употреблять больше воды и меньше соли, чтобы не задерживать жидкость в организме и не повышать давление. Гипотоникам же советуют пить тонизирующие напитки, например, настойку лимонника или элеутерококка.

У метеозависимых людей в эти дни могут наблюдаться головные боли, снижение трудоспособности и повышение тревожности. Для снижения влияния магнитных бурь, можно также снизить нагрузку на работе и избежать серьезных физических нагрузок.

Как сообщали Українські Новини, Супрун развенчала миф о влиянии погоды и магнитных бурь на самочувствие.

Тем временем, лето начнется с резкого похолодания: синоптик дала прогноз на последнюю неделю весны. Согласно прогнозу Укргидрометцентра, лето начнется с жары до +34 и гроз со шквалами.

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