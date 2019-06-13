Переїзд АП на Хрещатик: що кажуть співробітники Українського дому і наскільки доцільно рішення

Вже кілька днів не вщухають розмови про переїзд президента Володимира Зеленського зі своєю адміністрацією на Європейську площу в Український дім. За словами прес-секретаря президента Юлії Мендель, цей варіант дійсно розглядається. "КП" в Україні розповідає про переїзд і те, наскільки доцільно розміщувати президентське крісло в самому серці Києва.

"За нашими даними, все ж таки президент вирішив перемістити АП у стіни нашого комплексу", - повідомив виданню начальник прес-служби Українського дому Андрій Хома.

Він додав, що офіційно Українському дому ще не оголосили про переїзд АП, але приходила служба безпеки, представники Адміністрації та архітектори, викликали фахівців - інженерів і енергетиків.

"Служба безпеки негативно оцінила будівлю - прослушка, простріли, під'їзди та інші важливі моменти не відповідають вимогам того рівня безпеки, який повинен бути в Адміністрації. Та й для забезпечення необхідного потрібні колосальні кошти", - додав Хома.

Ніяких розумних причин по переїзду АП до Українського дому співробітники комплексу не знаходять. Хіба що хтось їм повідомив про сильну енергетику будівлі. Недалеко звідси князь Володимир хрестив Київську Русь, поруч Десятинна церква, та й взагалі намолене місце.

"Найчастіше навколополітичні люди мають якийсь пунктик на вишукування символічності в речах. Можливо, президенту хтось підказав, що ця будівля якраз-таки підходить для АП, адже має дуже велику і сильну енергетику", - говорить Хома.

Розповідають, що раніше в центрі "колодязя" на першому поверсі розміщувався пам'ятник Леніну, його голова доходила аж до 4-го поверху. Сьогодні на останніх поверхах (4 і 5) знаходяться фонди Музею історії Києва.

За словами Хоми, під будівлею Українського дому є ще 4 поверхи. Два з них технічного призначення, там розміщені склади і машинне відділення, і два законсервованих. Плюс до всього є і тунелі з виходом під Дніпром і до Кабміну.

Головний інженер, енергетик Українського дому Іван Квітка особисто проводив "екскурсію" для представників АП, архітекторів і служби безпеки. На його думку, робота спецслужбам належить масштабна.

"Побували у всіх глухих точках, перевіряли по "глушилках" - не підходить ця будівля під Адміністрацію. У 2012 році Український дім вже хотіли переробити "під Януковича". Тоді планували перекрити тільки 5-й поверх. Зробити надбудову над кінозалом до 5-го поверху і модульний ресторан на 1500 осіб. Ще два ліфта з виходом на оглядовий майданчик. Парковочних місць повинно було бути 76 в підземному приміщенні і 5 для президента і охорони. Тепер новий проект - перекрити 4-й і 5-й поверхи, зробити рівну площадку на 3-му, де "колодязь", і встановити модульні кабінети. А нещодавно прийшов архітектор, зняв поверх музею і повідомив, що перекриття поверхів взагалі не планується, а Музей історії Києва виселять і на останніх поверхах встановлять модульні офіси", - повідомив Квітка.

На думку головного інженера, перше, на що підуть держкошти - установка гідроізоляції. Вона вже давно порушена і не ремонтувалася з 1982 року.

"Служба безпеки не зробила схвальних висновків щодо фасаду будівлі. З одного боку, житлова зона, з іншого - паркова, і все це легкі зони прострілу. Єдина вдала сторона та, що виходить на Дніпро", - додав головний інженер.

При цьому, за його словами, найважче зараз - знайти 450 паркомісць, адже планується саме така кількість співробітників. Квітка запропонував їм перебудувати підземні зони і зробити трирівневу парковку.

Переобладнання, ремонт і перепрошивка фасаду будівлі, якщо почати зараз, займуть максимум 1,5 року. В іншому випадку знадобляться мільйони доларів і маса фахівців, щоб скоротити цей термін.

Як повідомляли Українські Новини, охорона відкрила прилеглу до Адміністрації президента територію.

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