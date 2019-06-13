Засуха і спека: в останній робочий день тижня в Україні буде до +34

14 червня в Києві мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +18...+20 градусів, вдень +30...+32 градуси.

Про це Українським Новинам повідомив Гідрометеорологічний центр.

На заході України мінлива хмарність, вночі без опадів, вдень місцями короткочасний дощ, місцями гроза, вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +14...+20 градусів, вдень +27...+33 градуси.

У Карпатах вночі без опадів, вдень місцями короткочасний дощ, температура вночі +11...+16 градусів, вдень +22...+27 градусів.

У Моршині вночі без опадів, вдень місцями короткочасний дощ, температура вночі +16...+18 градусів, вдень +29...+31 градус.

У Трускавці вночі без опадів, вдень місцями короткочасний дощ, температура вночі +16...+18 градусів, вдень +28...+30 градусів.

У Сваляві вночі без опадів, вдень місцями короткочасний дощ, температура вночі +19...+21 градус, вдень +30...+32 градуси.

На півночі України мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +14...+21 градус, вдень +26...+33 градуси.

У центрі України мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +16...+21 градус, вдень +27...+33 градуси.

На сході України мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +14...+21 градус, вдень +26...+31 градус.

На півдні України мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +16...+21 градус, вдень +29...+34 градуси.

У Криму мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +16...+21 градус, вдень +28...+33 градуси.

У Ялті без опадів. Температура вночі +19...+21 градус, вдень +30...+32 градуси.

13 червня на 9:00 температура води становила в Чорному та Азовському морях +22...+25 градусів, у Дніпрі біля Києва +25 градусів.

Нагадаємо, спекотний фронт з півдня протримається ще кілька днів.

Тим часом, глобальне потепління триває: у столиці зафіксували нові температурні рекорди.

Синоптик дала попередній прогноз, коли спаде аномальна спека.