Засуха і спека: в останній робочий день тижня в Україні буде до +34

14 червня в Києві мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-східний, 5-10 м\/с. Температура повітря вночі +18...+20 градусів, вдень +30...+32 градуси.\r\nПро це Українським Новинам повідомив Гідрометеорологічний центр.\r\nНа заході України мінлива хмарність, вночі без опадів, вдень місцями короткочасний дощ, місцями гроза, вітер південно-східний, 5-10 м\/с. Температура повітря вночі +14...+20 градусів, вдень +27...+33 градуси.\r\nУ Карпатах вночі без опадів, вдень місцями короткочасний дощ, температура вночі +11...+16 градусів, вдень +22...+27 градусів.\r\nУ Моршині вночі без опадів, вдень місцями короткочасний дощ, температура вночі +16...+18 градусів, вдень +29...+31 градус.\r\nУ Трускавці вночі без опадів, вдень місцями короткочасний дощ, температура вночі +16...+18 градусів, вдень +28...+30 градусів.\r\nУ Сваляві вночі без опадів, вдень місцями короткочасний дощ, температура вночі +19...+21 градус, вдень +30...+32 градуси.\r\nНа півночі України мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-східний, 5-10 м\/с. Температура повітря вночі +14...+21 градус, вдень +26...+33 градуси.\r\nУ центрі України мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-східний, 5-10 м\/с. Температура повітря вночі +16...+21 градус, вдень +27...+33 градуси.\r\nНа сході України мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-східний, 5-10 м\/с. Температура повітря вночі +14...+21 градус, вдень +26...+31 градус.\r\nНа півдні України мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-східний, 5-10 м\/с. Температура повітря вночі +16...+21 градус, вдень +29...+34 градуси.\r\nУ Криму мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-східний, 5-10 м\/с. Температура повітря вночі +16...+21 градус, вдень +28...+33 градуси.\r\nУ Ялті без опадів. Температура вночі +19...+21 градус, вдень +30...+32 градуси.\r\n13 червня на 9:00 температура води становила в Чорному та Азовському морях +22...+25 градусів, у Дніпрі біля Києва +25 градусів.\r\nНагадаємо, спекотний фронт з півдня протримається ще кілька днів.\r\nТим часом, глобальне потепління триває: у столиці зафіксували нові температурні рекорди.\r\nСиноптик дала попередній прогноз, коли спаде аномальна спека.